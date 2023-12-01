24 saatte Lego'dan yarış arabası yaptılar: Türkiye'de sergileniyor

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:21

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:21

Peugeot’nun yenilikçi özellikleriyle dikkati çeken ve elektrikliye geçiş yaklaşımını gözler önüne seren hibrit Hypercar’ı Peugeot 9X8, bire bir ölçüleriyle Lego yapım parçalarıyla yeniden yapıldı.

Peugeot açıklamasına göre, marka, binek ve ticari araçlarıyla dünyanın olduğu kadar Türk tüketicisinin de en fazla tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Peugeot, iki asrı aşan tecrübeleriyle geliştirdiği modelleriyle sektörde ilkleri gerçekleştirmeyi sürdürürken otomobil sporlarında da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Markanın elektrikliye geçiş yaklaşımını gözler önüne seren hibrit Hypercar’ı Peugeot 9X8, kullandığı yenilikçi teknolojileriyle yarış dünyasında taşları yerinden oynatmayı başardı.

24 SAATTE TAMAMLANDI

Kısa bir süre önce LEGO Group ile Peugeot Sport ekiplerinin iş birliğiyle geliştirilen 1:10 ölçekli LEGO Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar, otomobil tutkunları kadar LEGO fanatiklerine de büyük bir heyecan yaşatmıştı. Bu iki ekip, şimdi de Peugeot 9X8’in LEGO yapım parçalarıyla bire bir ölçülerinde bir örneğini hazırladı. 24 saatlik Le Mans yarışlarına ithafen 24 saatlik çalışmayla tamamlayan bire bir ölçüdeki bu dev model, İstanbul’da bir AVM'De sergilenmeye başladı. 11 Aralık’a kadar sergilenmeye devam edecek birebir ölçüdeki LEGO Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar, gerçek yarış otomobilini aratmayan tasarımı ve özellikleriyle dikkati çekiyor. Aracın 1:10 ölçekli versiyonundan ilham alınarak geliştirilen 1:1 ölçekli versiyonunda, hiç bir destekleyici malzeme kullanılmadan 720 hiper parçayla birlikte toplamda 625 binden fazla LEGO yapım parçası kullanıldı. Toplam ağırlığı 875 kilogramı bulan 1:1 ölçekli Peugeot 9X8, gerçek otomobilde yer alan detaylarıyla da öne çıkıyor.

Aracın 1:10 ölçekli LEGO Technic versiyonu ise 1775 parçadan oluşuyor. Model, gerçek dört tekerlekten çekişli 9X8’deki; elektrikli 7 vitesli şanzıman, benzersiz kapıları, düşük emisyonlu hibrit güç-aktarma sistemi, gelişmiş süspansiyon ve zarif profili dahil her bir ayrıntısıyla dikkati çekiyor. Ayrıca V6 motoru dışında karanlıkta parıldayan ışık öğeleri gibi ayrıntılar, gerçek yarış heyecanını yansıtıyor. 1:10 ölçekli model tamamlandığında 13 santimetre yüksekliğe, 22 cm genişliğe ve 50 cm uzunluğa sahip oluyor.