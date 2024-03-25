7 koltuklu elektrikli E- 5008

Peugeot, ürün yelpazesi içindeki büyük hacimli SUV modeli 5008’in yeni neslini tanıttı. Yeni E-5008, son derece geniş ve rahat bir iç mekanın yanı sıra, yedi yolcu için tamamen elektrikli ulaşım sunan kendi segmentindeki tek model olarak dikkat çekiyor.

Hakan Akarsu
Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00
7 koltuklu elektrikli E- 5008
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Yeni E-5008, Stellantis’in STLA Medium platformunun genişletilmiş halini kullanıyor ve bu platformun esnekliğini gösteriyor. 660 kilometreye kadar menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, sürüş keyfi, performans, verimlilik ve “seyahat planlayıcı”, “akıllı şarj”, “araçtan şarj”, “tak ve şarj et” ve “internet üzerinden kablosuz güncellemeler” gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler gibi önemli ek faydalar da sağlıyor.

“Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulacak ve bunlar için üç farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında 210 beygir, 230 beygir uzun menzil ve 320 beygir çift motorlu 4 tekerlekten çekişli üç motor seçeneği bulunacak.


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