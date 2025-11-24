7 koltuklu lüks SUV yeni TIGGO8

CHERY, orta-büyük SUV segmentindeki amiral gemisi SUV modeli yeni TIGGO8’i Türkiye’de satışa sundu. Üst düzey konfor ve teknoloji özelliklerine sahip Prestige donanım seviyesinde satın alınabilen yeni TIGGO8, lansmana özel 2 milyon 599 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Daha akıllı, daha güvenli ve uzun aile yolculuklarına daha uygun bir yapıya sahip olan yeni araç, yenilikçi özellikleri ile geniş ailelerin çoklu sürüş senaryolarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. “Teknoloji, araçtaki herkesin fayda sağlaması içindir” felsefesiyle geliştirilen ve ülkemizde yollara çıkan yeni Chery TIGGO8, yenilenmiş dış ve iç tasarımı, güçlü ses sistemi, konforu artırılan koltukları, 9 hava yastığı, Euro NCAP testlerinde elde ettiği beş yıldızlı güvenlik standardı, geliştirilen ADAS sistemi ve 19 farklı L2+ gelişmiş sürüş destek sistemiyle segmentinin zirvesini hedefliyor.