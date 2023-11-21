Hyundai'nin marka değeri elektrifikasyonla birlikte büyük oranda arttı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:33

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:33

Hyundai, Interbrand'ın 'En İyi Global Markalar 2023' sıralamasında marka değerini yüzde 18 artırarak 20,4 milyar dolar seviyesine çıkardı.



Hyundai açıklamasına göre, Interbrand'ın 'En İyi Global Markalar 2023' sıralamasında marka değerini 13 yıldır art arda yükselterek 20,4 milyar dolara çıkaran Hyundai, en iyi 100 marka arasında da 32'inci sıraya yerleşti. Hyundai'nin yoğun elektrifikasyon atakları ve gelecekteki mobilite vizyonu da marka değerinin artmasında önemli bir ölçüt oldu.

Hyundai, otomotiv endüstrisinin elektrifikasyon devrimini çeviklikle yönlendirirken özellikle iki retro-fütüristik elektrikli otomobili Ioniq 5 ve Ioniq 6 modelleriyle hem Amerika hem de Avrupa pazarında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Marka, 2024'te de daha büyük bir amiral gemisi elektrikli SUV modeliyle pazar beklentilerini karşılayarak bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Hyundai ayrıca Pony Coupe'nin tasarımını ve ruhunu miras alan N Vision 74 konseptiyle de hidrojenli yüksek performanslı araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.