ABD'den Ford'a soruşturma: Eller serbest teknolojisi kazaya mı neden oluyor?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:08

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:08

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mustang Mach-E SUV'lerin park halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen iki ölümlü kazanın ardından Ford Motor'un (F.N) eller serbest sürüş teknolojisi BlueCruise hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

MUSTANG MACH-E

Ajansın 130 bin 2021-2024 Ford Mustang Mach-E aracına yönelik yeni sekme açarak yaptığı ön değerlendirme, araçların güvenlik açısından makul olmayan bir risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek için ilk adım.

Ford, soruşturmayı desteklemek için NHTSA ile birlikte çalıştığını söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), 24 Şubat'ta BlueCruise kullanan bir Ford Mustang Mach-E'nin San Antonio, Teksas'ta Interstate Highway 10'da duran bir Honda CR-V'nin arkasına çarparak 56 yaşındaki Honda sürücüsünün ölümüne neden olduğu kaza da dahil olmak üzere iki Mach-E kazası hakkında ayrı soruşturmalar başlattı.

NTSB ayrıca 3 Mart'ta Philadelphia'da meydana gelen ve NHTSA tarafından atıfta bulunulan diğer kaza olan Ford Mach-E'nin karıştığı bir kazayı da soruşturuyor.

Otomobil güvenliği düzenleyicisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk soruşturmasının Philadelphia kazasında BlueCruise'un çarpışmadan hemen önce devreye girdiğini doğruladığını söyledi.

NHTSA daha önce her iki ölümlü kaza ile ilgili özel kaza soruşturmaları açmıştı. Kurum, her iki kazanın da "gece aydınlatma koşullarında" meydana geldiğini belirtti.

OTOYOLLARIN YÜZDE 97'SİNDE KULLANILIYOR

Ford, kavşak veya trafik sinyali olmayan ABD ve Kanada otoyollarının %97'sinde çalışan gelişmiş bir eller serbest sürüş sistemi olan BlueCruise'i sunuyor. Sistem, sürücünün dikkatini belirlemek için kamera tabanlı bir sürücü izleme sistemi kullanıyor.

NHTSA soruşturması, 2021 yılında tanıtılan ve şu anda bir dizi Ford ve Lincoln aracında bulunan BlueCruise dahil olmak üzere bir dizi sürücü destek teknolojisine sahip Co-Pilot360 Active 2.0'lı Mach-E araçlarını kapsıyor.

NHTSA, soruşturmanın sistemin dinamik sürüş görevi ve sürücü izleme konusundaki performansını değerlendireceğini söyledi.