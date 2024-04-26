Hyundai Pekin Otomobil Fuarı'nda şov yaptı: 3 otomobil birden tanıttı!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:08

Güncelleme: 26.04.2024 - 16:08

Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai, en çok rağbet gören elektrikli modellerini Çin pazarında da satışa sundu.

Çin'de uzun yıllardır büyük beğeni toplayan Tucson ve Santa Fe modelleri de müşteri beklentileri karşılamak için Avrupa'daki versiyonlara göre daha uzun ve daha geniş olarak tasarlanıyor.

Hyundai Ioniq 5 N

DÜNYADA YILIN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Geçen yıl Goodwood Hız Festivali'nde tanıtıldıktan sonra büyük ses getiren IONIQ 5 N modeli 'WCOTY- Dünyada Yılın EV Otomobili' seçilmişti.

Hyundai, IONIQ 5 N'i yılın ikinci yarısında Çin'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Kore dışındaki ilk 'N Özel Deneyim Merkezi'ni de Shanghai'da açan Hyundai, potansiyel müşterileriyle günlük ve aylık test sürüşleri yapılacak.

Çin'deki N müşterileri için motor sporları kültürünü geliştirmek isteyen Hyundai, katılımcıları gelişmiş yarış araçlarıyla da bir araya getirecek.

Hyundai Tucson

HİDROJEN TEKNOLOJİSİ

Hyundai, Pekin Otomobil Fuarı'nda toplam 1208 metrekarelik alandaki standda ziyaretçilerini ağırlayacak. 'Ioniq 5 N' başta olmak üzere toplam 14 modelini sergileyecek olan Hyundai, aynı zamanda hidrojen teknolojisini de ziyaretçilerle paylaşacak.

Hidrojen değer zincirinin üretim-depolama, taşıma-kullanma aşamalarını da sergileyecek Hyundai, özelleştirilmiş kapsamlı bir hidrojen enerjisi çözümü olarak, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir teknolojiler geliştirmeye devam edecek.

Hyundai Santa-Fe

ELEKTRİFİKASYONDA YENİ ANLAŞMA

Ayrıca Hyundai, Contemporary Amperex Technology Co.Limited (CATL) ile Çin'in Yeni Enerjili Araç (NEV) pazarına hitap etmek ve markanın elektrifikasyondaki rekabet gücünü artırmak için bir mutabakat anlaşması da imzaladı.