Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI GEREĞİ...

Kamyonları güvenli hale getirmek kolay değil. Euro NCAP'in genel sekreteri Dr. Michiel van Ratingen'in açıkladığı gibi, ticari kamyonların boyutları ve ağırlıkları, özellikle bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcıları için onları doğaları gereği daha küçük araçlardan daha tehlikeli kılmaktadır.