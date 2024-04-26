Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...
Araçların yüzde 3'üne karşılık gelen kamyonlar ölümlü kazaların yüzde 15'inde rol oynuyor! Euro NCAP yeni testlerle kamyonları hedefe koydu. Kaza testlerinde kamyonlarda aranacak unsurlar açıklandı.
Euro NCAP, daha güvenli kamyonların üretimini teşvik etmek için sürücü destek teknolojisini derecelendiren yeni bir değerlendirme planı sunuyor.
Program, asgari düzenlemelerin ötesine geçmeyi ve filolar ile sigortacılar için bir derecelendirme sistemi sağlamayı amaçlıyor.
İLK DERECELENDİRMELER KASIM'DA AÇIKLANACAK
İlk güvenlik derecelendirmeleri Kasım 2024'te açıklanacak ve çarpışma testleri 2030 yılında başlayacak.
ÖLÜMCÜL KAZA ORANI!
Nakliye kamyonları Avrupa yollarındaki tüm araçların sadece yüzde 3'ünü temsil ederken, kıtadaki ölümcül çarpışmaların yaklaşık yüzde 15'ine karışmaktadır.
SÜRÜCÜ DESTEK TEKNOLOJİLERİ
Bu endişe verici eğilimi ele almak üzere, bölgenin bağımsız karayolu güvenliği test kuruluşu Euro NCAP, kamyon güvenliğini artırmayı amaçlayan sürücü destek teknolojilerini test etmeye başlayacak.
GÜVENLİK TESTLERİNDE SIRA KAMYONLARDA
Binek araçlarda olduğu gibi, Euro NCAP filo operatörlerine hangi modelleri satın almaları gerektiği konusunda fikir vermek için yeni kamyonlarla kendi güvenlik değerlendirmelerini yapmayı planlıyor.
Strateji geliştirme direktörü Matthew Avery, güvenlik kuruluşunun hükümet düzenlemelerinin ötesine geçen bir derecelendirme sistemi geliştirmek için şehirler, sigortacılar, kamyon şirketleri, yasa koyucular ve diğerleriyle birlikte çalıştığını vurguladı.
BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI GEREĞİ...
Kamyonları güvenli hale getirmek kolay değil. Euro NCAP'in genel sekreteri Dr. Michiel van Ratingen'in açıkladığı gibi, ticari kamyonların boyutları ve ağırlıkları, özellikle bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcıları için onları doğaları gereği daha küçük araçlardan daha tehlikeli kılmaktadır.
GERÇEK DÜNYADAKİ ÇARPIŞMALAR TAKLİT EDİLECEK
Güvenliği garanti altına almak için Euro NCAP'in yeni test rejimi gerçek dünyadaki çarpışmaları taklit edecek.
İLK SIRADA DESTEK TEKNOLOJİLERİ VAR
Euro NCAP ayrıca, bu programı kamyon üreticileri için daha ekonomik hale getirmek amacıyla, ilk olarak sürücü destek teknolojilerine odaklanmak ve çarpışma testlerini yalnızca 2030 yılında başlatmak istiyor.
Euro NCAP tarafından değerlendirilen temel güvenlik teknolojileri ise şu başlıklarla listelendi:
- Akıllı Hız Adaptasyonu
- Otonom Acil Frenleme (AEB),
- Savunmasız Yol Kullanıcıları için AEB,
- Şerit Destek Sistemi,
- Yakın Kenardan Dönüş AEB
- Uzaklaşma Önleme ve Kamera izleme sistemleri
TRUCK SAFE PROGRAMI
Euro NCAP'in yeni Truck Safe derecelendirme programının bir olacağı ve kamyonların güvenlik seviyesinin belirlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.
GÜVENLİ ARAÇLAR DAHA CAZİP
Programın yalnızca güvenlik sağlamakla kalmayıp hem sigortacılar hem de yük nakliyecileri için güvenli araçların daha cazip olacağı paylaşıldı.
SEKTÖRLERE GÖRE TEST
Euro NCAP, şehir içi dağıtım araçları, otoyol dağıtım kamyonları, uzun yol kamyonları ile damperli ve çöp kamyonlarına odaklanarak araçları sektörlere göre test edecek. İlk derecelendirmeler Kasım 2024'te açıklanacak.
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