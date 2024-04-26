Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

Araçların yüzde 3'üne karşılık gelen kamyonlar ölümlü kazaların yüzde 15'inde rol oynuyor! Euro NCAP yeni testlerle kamyonları hedefe koydu. Kaza testlerinde kamyonlarda aranacak unsurlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2024 Cuma, 18:24
Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

Euro NCAP, daha güvenli kamyonların üretimini teşvik etmek için sürücü destek teknolojisini derecelendiren yeni bir değerlendirme planı sunuyor.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

Program, asgari düzenlemelerin ötesine geçmeyi ve filolar ile sigortacılar için bir derecelendirme sistemi sağlamayı amaçlıyor.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

İLK DERECELENDİRMELER KASIM'DA AÇIKLANACAK

İlk güvenlik derecelendirmeleri Kasım 2024'te açıklanacak ve çarpışma testleri 2030 yılında başlayacak. 

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

ÖLÜMCÜL KAZA ORANI!

Nakliye kamyonları Avrupa yollarındaki tüm araçların sadece yüzde 3'ünü temsil ederken, kıtadaki ölümcül çarpışmaların yaklaşık yüzde 15'ine karışmaktadır. 

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

SÜRÜCÜ DESTEK TEKNOLOJİLERİ

Bu endişe verici eğilimi ele almak üzere, bölgenin bağımsız karayolu güvenliği test kuruluşu Euro NCAP, kamyon güvenliğini artırmayı amaçlayan sürücü destek teknolojilerini test etmeye başlayacak.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

GÜVENLİK TESTLERİNDE SIRA KAMYONLARDA

Binek araçlarda olduğu gibi, Euro NCAP filo operatörlerine hangi modelleri satın almaları gerektiği konusunda fikir vermek için yeni kamyonlarla kendi güvenlik değerlendirmelerini yapmayı planlıyor. 

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

Strateji geliştirme direktörü Matthew Avery, güvenlik kuruluşunun hükümet düzenlemelerinin ötesine geçen bir derecelendirme sistemi geliştirmek için şehirler, sigortacılar, kamyon şirketleri, yasa koyucular ve diğerleriyle birlikte çalıştığını vurguladı.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI GEREĞİ...

Kamyonları güvenli hale getirmek kolay değil. Euro NCAP'in genel sekreteri Dr. Michiel van Ratingen'in açıkladığı gibi, ticari kamyonların boyutları ve ağırlıkları, özellikle bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcıları için onları doğaları gereği daha küçük araçlardan daha tehlikeli kılmaktadır.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

GERÇEK DÜNYADAKİ ÇARPIŞMALAR TAKLİT EDİLECEK

Güvenliği garanti altına almak için Euro NCAP'in yeni test rejimi gerçek dünyadaki çarpışmaları taklit edecek.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

İLK SIRADA DESTEK TEKNOLOJİLERİ VAR

Euro NCAP ayrıca, bu programı kamyon üreticileri için daha ekonomik hale getirmek amacıyla, ilk olarak sürücü destek teknolojilerine odaklanmak ve çarpışma testlerini yalnızca 2030 yılında başlatmak istiyor.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

Euro NCAP tarafından değerlendirilen temel güvenlik teknolojileri ise şu başlıklarla listelendi:

  • Akıllı Hız Adaptasyonu 
  • Otonom Acil Frenleme (AEB), 
  • Savunmasız Yol Kullanıcıları için AEB, 
  • Şerit Destek Sistemi, 
  • Yakın Kenardan Dönüş AEB 
  • Uzaklaşma Önleme ve Kamera izleme sistemleri
Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

TRUCK SAFE PROGRAMI

Euro NCAP'in yeni Truck Safe derecelendirme programının bir olacağı ve kamyonların güvenlik seviyesinin belirlenmesinde etkili olacağı vurgulandı. 

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

GÜVENLİ ARAÇLAR DAHA CAZİP

Programın yalnızca güvenlik sağlamakla kalmayıp hem sigortacılar hem de yük nakliyecileri için güvenli araçların daha cazip olacağı paylaşıldı.

Ölümlü kaza oranı otomobilleri 5'e katlayan kamyonlar hedefte: Yeni Euro NCAP testleri başlıyor...

SEKTÖRLERE GÖRE TEST

Euro NCAP, şehir içi dağıtım araçları, otoyol dağıtım kamyonları, uzun yol kamyonları ile damperli ve çöp kamyonlarına odaklanarak araçları sektörlere göre test edecek. İlk derecelendirmeler Kasım 2024'te açıklanacak.

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