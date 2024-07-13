Alfa Romeo'dan temmuz ayına özel kampanya: 12 ay 500 bin TL...

Alfa Romeo, temmuz ayına özel, avantajlı finansman koşulları ve takas olanakları sunan kampanyasını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:26
Alfa Romeo'dan temmuz ayına özel kampanya: 12 ay 500 bin TL...
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Markadan yapılan açıklamaya göre, Giulia ile Stelvio modelleri, temmuz sonuna kadar kredi ve takas seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında 500 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Tercihini markanın premium kompakt SUV'u Tonale'den yana kullanmak isteyenlere de cazip fiyat avantajları sunuluyor.

Tonale'nin 2023 model dizel versiyonu, nakit alımlarda 1 milyon 991 bin 285 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 280 HP gücünde şarj edilebilir hibrit (Plug-in) versiyonu ise 2 milyon 759 bin 710 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.


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