BYD anlaşmasının ardından Bakan'dan Renault ve yeni marka açıklaması: 'Sürpriz olmaz'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ile yapılan anlaşmanın ardından yeni yatırım haberleri verdi. Yeni bir firmanın Türkiye'ye yatırım yapması için ''İmza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz'' ifadelerini kullandı. Kacır, ayrıca Renault Türkiye planlarından ve Togg rekabetine dair de konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNBC-e'de katıldığı canlı yayına katıldı. Bakan gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, otomotivde yeni yatırımlar beklendiğini ve mevcut durumu paylaştı.
Bakan Kacır, 27 yılın ardından ilk olan Çinli otomotiv devi BYD ile yapılan anlaşmanın ardından yeni yatırımların beklendiğini şu sözlerle açıkladı:
"Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de. Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk."
VERGİ MUAFİYETİ
"İstisnaların getirilmesi yeni bir uygulama değil. Geçmişten bu yana yürütülmüş bir uygulama. Aslolan Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmektir. Türkiye açık bir ekonomidir. Biz sadece Türkiye pazarını hedefleyerek yatırımcıların geldiğine şahit olmuyoruz. İhracat hedefiyle geliyor. BYD sadece bir üretim yatırımı değil, Ar-Ge merkezi yatırımı da ilan etti."
RENAULT'NUN TÜRKİYE PLANLARI
Renault CEO'su ile görüşmesinin ayrıntılarına yönelik Kacır, "Şirketin 360 bin kapasiteli bir üretim tesisi var Bursa'da. Hibrit otomobil üzerine yatırımları hızlandırdılar. Planlarının tümünü bakanlık olarak destekliyoruz. Kendileriyle daha öte planlar yapmaya hazırlanıyoruz. Renault'nun yeni nesile yönelik önemli planları var. Teknolojinin tüm alanlarında muazzam bir dönüşüm var. 10 yıllık planlar hazırlıyoruz, bunlar kalkınma planlarıyla uyumlu. Türkiye yatırımcılar için öngörülebilir olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.
YATIRIM TEŞVİKLERİ
''Önümüzdeki haftalarda BYD'nin yatırım teşvikine ilişkin haftaya daha kapsamlı paylaşımlar yapacağız'' ifadelerini de kullanan Kacır ''Teşviklerde yatırım yeri temini için kolaylıklar sunuyoruz. İstihdama yönelik vergi uygulamalarına yönelik desteklerimiz de var'' dedi.
YENİ YATIRIMLAR BEKLENİYOR
Yeni yaptırmlar konusuna da değinen Bakan Kacır şöyle konuştu:
''Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz.''
TOGG REKABETİ
Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı yeni gelen firmaların Togg ile girmesi beklenen rekabet üzerine ''Türkiye'ye yeni şirketin gelmesi Togg için endişe kaynağı olmaz'' dedi.
YENİ FİRMA İDDİASI
Yeni bir anlaşma yapılması ve Türkiye'ye fabrika kurması beklenen şirketin ise Çinli Skywell olacağı iddia edildi.
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