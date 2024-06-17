Alman otomotiv şirketi Opel’in gelecek planlarında, her modelde bir elektrikli var: 125. yıl kutlaması

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Stellantis Grubu’nun tek Alman markası olan Opel, otomobil üretimine başlamasının 125. yılını ilk kurulduğu ve merkezinin yer aldığı Rüsselsheim’da halka açık etkinliklerin de yer aldığı bir etkinlikli kutladı.

“1899’dan bu yana daima ileriye” sloganı ile Adam Opel Haus’ta gerçekleştirilen törene, Almanya Başkanı Olaf Scholz, Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO’su Carlos Tavares de katıldı.

Olaf Scholz yaptığı konuşmada Opel’in başarısında Türk, İtalyan, İspanyol, Yunan çalışanların da emeği olduğunu söylerken Tavares, “Opel, Stellantis’in varlıklarını kullanarak elektrikli otomobillere geçiş ve sıfır emisyon alanlarında sektöre liderlik etmeye devam edecek. En havalı, en yeni, en genç ve en çevik Alman markası olacağız” dedi. Yeni Frontera ve Grandland modellerinin halka ilk kez tanıtıldığı kutlama gününde Opel Tasarım Merkezi’nin 60. yılı da Opel Baş Tasarımcısı Mark Adams’ın sunumuyla kutlandı.

Opel’in gelecek planlarıyla ilgili konuşan Opel CEO’su Florian Huettl, “2024 yılında portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız. Otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimimizle, biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz” diye konuştu.

‘SONUÇLARDAN MEMNUNUZ’

Opel’in büyüme planları olduğunu söyleyen Huettl, Türkiye pazarının marka için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Huettl, Opel’in Türkiye’deki varlığıyla ilgili olarak “Biliyorsunuz ki, geçen yıl Türk pazarında dördüncü sıradaydık, yüzde 6 pazar payımız vardı. Bu sonuçtan çok memnun ve gururluyuz. Türkiye’deki en popüler Alman markası olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç da Türkiye’nin İngiltere ile birlikte Opel’in yüzde 6 pazar payına ulaştığı iki ülkeden biri olduğunu ve Opel’in en büyük üç pazarından birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Yantaç, elektrikli araçlar konusunda iddialarını artırdıklarını söylerken “Opel tüm gücüyle elektriklide atağa kalkacak. 2024 sonunda toplam yedi tane modelimizle elektrikli araca geçmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

