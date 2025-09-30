Anadolu Isuzu'dan Özbekistan açılımı: SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişmiş üretim altyapısı, AR-GE yetkinlikleri ve geniş ürün gamıyla sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, yatırımla Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirecek.

Ayrıca şirket, rekabet gücünü artıracak bir entegre üretim merkezi olma yolunda da stratejik bir adım atmış olacak.

Anadolu Isuzu, bu kapsamda gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan devir sürecinin ardından Orta Asya'daki üretim ve dağıtım ağını önemli ölçüde genişletecek.

Satın almayla SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu'nun ürün gamına eklenmesi, Anadolu Isuzu'nun da bazı modellerinin SamAuto fabrikasında üretilmesi hedefleniyor.

AR-GE merkezinde geliştirilen ve kendi üretim tesislerinde yüksek kaliteyle üretilen ürünlerini 45'i aşkın ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu, ihracat coğrafyasını daha da genişleterek uluslararası büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Anadolu Isuzu, yatırımıyla Özbekistan ve çevre ülkelerde de geniş nüfusa hitap eden stratejik bir entegre üretim merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Özbekistan'ın Semerkant kentindeki üretim tesisinde 1999'dan bu yana faaliyet gösteren ve genel merkezi Taşkent'te bulunan SamAuto, otobüs, kamyon, pick-up ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor.

Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla 2007'den bu yana faaliyet gösteren şirket, Orta Asya'da ticari araç üretimi alanında öncü firmalar arasında yer alıyor.