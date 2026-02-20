Araç kiralamada erken rezervasyon fırsatı: Son gün 28 Şubat

Garenta, yolculuk planlarını erkenden netleştiren müşterilerine yüzde 44 indirim avantajı sunuyor. Yalnızca mobil uygulama üzerinden erişilebilen bu fırsat, seyahati bir varış noktası olmanın ötesine taşıyarak; bilinçli tercihlerle şekillenen konfor ve kazanç odaklı bütüncül bir deneyime dönüştürüyor.

Bahar ve yaz ayları, şehirlerden sahil kasabalarına uzanan yeni rotalara yön veriyor. Garenta, 2026 yılında seyahat rotalarını erkenden çizmek isteyen müşterilerine yüzde 44 indirim fırsatı sunuyor.

KOLAY REZERVASYON

Firmanın son kampanyası 28 Şubat 2026’ya kadar mobil uygulama üzerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli. Dijitalin sunduğu pratikliği seyahat özgürlüğüyle buluşturan kampanya hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için tasarlandı. 25 Mart – 30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki kiralamalarda geçerli olan kampanya kapsamında, 1-22 gün arasındaki tüm kiralamalar yüzde 44 indirim avantajıyla yapılabiliyor.

Garenta’nın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli olan kampanya, dijitalleşen seyahat alışkanlıklarına uyumlu, kesintisiz bir deneyim sunuyor.

ARAÇ SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında sunulan araç grupları, kullanıcıların en çok tercih ettiği seçenekler arasından seçildi. Renault Megane, Fiat Egea ve Renault Clio; benzinli ve dizel motor alternatifleri ile otomatik ve manuel vites seçenekleri sayesinde farklı yolculuk senaryolarına uyum sağlıyor.