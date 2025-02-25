Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon ücreti alınmayacak!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:07

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:07

Araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına devredilmesine yönelik ihale dün gerçekleştirilirken, kazanan MOI Ortak Girişim Grubu oldu. Daha önce TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemelerinde komisyon ücretini araç sahiplerine yansıtması yoğun tepkiye neden olmuştu. Yeni dönemde ise muayene ücretlerinin kredi kartı ve diğer güncel tahsilat yöntemleriyle ödenmesi halinde ek masrafların yurttaşa yüklenmeyeceği ifade edildi.

Türkiye'de araç muayene hizmetleri, 20 Aralık 2004'te gerçekleştirilen ihale ile kuzey ve güney olarak iki bölgeye ayrılarak özelleştirildi. Yatırımcılarla yapılan anlaşma doğrultusunda, birinci ve ikinci bölgedeki muayene istasyonlarının inşası, bakımı ve işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalandı. Bu sözleşmelerin süresi ise 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

İHALENİN KAZANANI OPUS OLDU

Mevcut sözleşmelerin süresinin 2027'de sona erecek olması ve sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için 2027-2047 döneminde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge halinde özelleştirmesine yönelik ihale süreci başlatılmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca dün yapılan ihalede, 20 yıllık imtiyaz hakkı bedeli olarak MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ-Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB-VTV Norte SA) tarafından 1. bölge araç muayene hizmetlerine ilişkin 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetlerine ilişkin 890 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verildi.

YENİ İSTASYONLAR AÇILABİLECEK

Türkiye'de büyük bölümü otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken işletici, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açabilecek.

İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak.

Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.

KOMİSYON YURTTAŞA YANSITILMAYACAK

Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar yurttaşa yansıtılmayacak.