Araç sayısı 253 bin 500 adede geriledi

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk dokuz ayında 64 milyar 200 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 48 bin 300 adet aracı filosuna kattı. Yılın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 217 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2023 yılı sonuna göre yüzde 0.2 azalarak 253 bin 500 adede geriledi.

Rapora göre, Renault yüzde 17.9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 17.2 ile Fiat, yüzde 10.1 ile Toyota, yüzde 9.7 ile Ford ve yüzde 9.5 ile Volkswagen takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 46.8’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken küçük sınıf araçlar yüzde 30.3 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10,6 pay aldı.

Sektörün araç parkının yüzde 34.4’lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluştururken benzinli araçların payı yüzde 56.2’ye yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9.3 oldu. *

SEDAN YİNE BİRİNCİ SIRADA

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise yılın ilk dokuz ayı sonunda operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu.

Operasyonel kiralama sektörü, yılın ilk dokuz ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. Sektörün 2024’ün ilk dokuz ayında ödediği vergi tutarı toplamda 34 milyar 500 milyon TL’yi buldu.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen, enflasyondaki artışla beraber kira fiyatlarının artması ve finansman kaynaklarına erişimdeki engeller sebebiyle büyüme beklentinin altında kaldı. Operasyonel araç kiralama sektörünün yılın son çeyreğini de benzer şekilde bir miktar düşüş ile kapatacağını tahmin ediyorum. 2025 yılında ise sektörün gelişimini ekonomik aktivitenin seyri, finansmana erişim ve maliyetler belirleyecek” dedi.