Audi Brüksel fabrikası alıcı bulamıyor: Çalışanların geleceği belirsiz
Audi'nin Brüksel'deki fabrikası, Volkswagen Grubu tarafından üretim için model tahsis edilmediği açıklamasının ardından bir belirsizlikle karşı karşıya kalmıştı. Tesis, 3 bin çalışanın iş güvenliğini tehlikeye atan bir durumda. 26 potansiyel alıcı ile görüşen Audi, işçilerin haklarını koruyacak somut tekliflerle geri dönüş alamadı. Çalışanlar, iş bırakma eylemleriyle tepki gösterirken, fabrikanın geleceği de belirsizliğini koruyor.
Audi'nin Brüksel'de yer alan ve yakın zamanda kapanması söz konusu olan fabrikasına alıcı çıkmadı.
Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı.
Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.
ÇALIŞANLAR OTOMOBİLLERE EL KOYMUŞTU
Audi yönetimi eylül ayında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.
Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.
Fabrika yönetimi işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.
Bunun ardından çalışanlar el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.
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