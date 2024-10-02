Audi Brüksel fabrikası alıcı bulamıyor: Çalışanların geleceği belirsiz

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:40

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:43

Audi'nin Brüksel'de yer alan ve yakın zamanda kapanması söz konusu olan fabrikasına alıcı çıkmadı.

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı.

Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.

ÇALIŞANLAR OTOMOBİLLERE EL KOYMUŞTU

Audi yönetimi eylül ayında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Fabrika yönetimi işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

Bunun ardından çalışanlar el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.