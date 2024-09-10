Audi'nin Brüksel fabrikasında kriz devam ediyor: Sendika araçlara el koydu!

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında gelecekte üretilmek üzere herhangi bir modelin hâlâ açıklanmamasının yankıları sürüyor. Sendikalar yüzlerce aracın anahtarına el koydu. Görüşmeler sürüyor.

Audi'nin Brüksel fabrikasında kriz devam ediyor: Sendika araçlara el koydu!
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:59

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimiyle tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri, yaşanan sorunların görüşüleceği bir toplantı yapmak için tarih belirlemeye çalışıyor.

Öte yandan, sendikalar el koydukları teslimata hazır 200 otomobilin anahtarlarını ise fabrika yönetimine teslim etmemeyi sürdürüyor.

BELÇİKA'DAN MEKSİKA'YA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks sınıf elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan fabrikada talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış 200 kadar otomobilin anahtarına el koymuştu.

ÖDEMELER DURDU

Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarları teslim edilmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.


Etiketler: #Audi #Protesto #sendika

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