Avis Türkiye, 50. yılını kutladı

Türkiye'nin ilk kurumsal araç kiralama markası Avis Türkiye, 50. yılına özel kutlamalar düzenledi. 1974 yılında faaliyetlerine 9 araçla başlayan şirket, bugün Türkiye'nin en büyük araç kiralama filosuna ve yaygın ağlarına sahip durumda. Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Avis Türkiye, yarım asırlık geçmişinde birçok ödül kazanarak, araç kiralama sektörünün liderlerinden biri olmayı sürdürdü.

Avis Türkiye, 50. yılını kutlamak adına yıl boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bunlardan biri, Avis Budget Group tarafından iki yılda bir düzenlenen Küresel Lisansiyeler Konferansı’na ev sahipliği yapmasıydı. 2025 yılında İstanbul'da yapılan konferans, Avis Türkiye’nin uluslararası başarılarının altını çizen önemli bir organizasyon oldu. Konferans sırasında düzenlenen 50. yıl gecesinde, Avis Türkiye'nin geçmişi ve bugüne kadar kat ettiği mesafe özel bir gösteriyle katılımcılara tanıtıldı. Etkinlik, Türk kültürünü ve İstanbul’un eşsiz atmosferini yansıtan özel hediyeler ve gösterilerle zenginleştirildi. Ayrıca, Avis Türkiye’nin 50 yıllık serüvenini anlatan belgesel film, geceye katılanların büyük ilgisini topladı.

Yarım asırlık geçmişiyle Avis Türkiye, müşteri memnuniyetinde de dünya çapında başarılar elde etti. Şirket, 16 yıldır üst üste Avis Budget Group’un "Müşteri Deneyimi" ölçümünde 1. ligdeki dünya birinciliğini koruyor. Ayrıca, Avis Türkiye 4 kez “Yılın Lisansiyesi” ödülünü kazandı.

Otokoç Otomotiv Şirket lideri İnan Ekici, 50. yılın, sektördeki vizyoner yaklaşım ve geleceğe yönelik güçlü adımların bir simgesi olduğuna dikkat çekti. Ekici, Avis Türkiye'nin büyümesinde Otokoç Otomotiv'in desteğiyle gerçekleşen sinerjinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Otokoç Otomotiv'in araç kiralama ve otomotiv perakendeciliğindeki başarısının, uluslararası arenada da büyük takdir topladığını belirten Ekici, Avis Türkiye'nin 50. yılını kutlamaktan duydukları gururu dile getirdi.