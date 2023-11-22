Avrupa ülkesi 5 yıllık elektrikli otomobil planını kaldırıyor!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:24

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:24

İrlanda elektrikli otomobiller için yapılan indirimlere son vermeye hazırlanıyor. Beş yıl önce uygulamaya konulan ve elektrikli otomobiller için geçiş ücretlerini yarıya indiren LEVTI programı 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

İrlanda Ulaştırma Bakanlığı'nın RTE News'e yaptığı açıklamaya göre, beş yıl önce uygulamaya konulan ve elektrikli otomobiller için geçiş ücretlerini yarıya indiren LEVTI (Düşük Emisyonlu Araç Geçiş Ücreti Teşviki) programı yıl sonunda sona erecek. İrlanda hükümeti 1 Temmuz 2023'te elektrikli otomobiller için satın alma primini 5.000 Euro'dan (157 bin 250 TL) 3.500 Euro'ya (110 bin 390 TL) düşürmüştü. O dönemde hükümet, 2011'den bu yana 40 bin elektrikli aracın finansman potasından sübvanse edildiğini hesaplamıştı. Bu da önceki 12 yıl boyunca özel elektrikli araç sürücülerine yaklaşık 200 milyon Euro yardım yapıldığı anlamına geliyordu. Plug-in hibritlere yönelik sübvansiyonlar ise bir önceki yıl yarıya indirildikten sonra 2022 yılında durdurulmuştu.

ODAK NOKTASI ŞARJ ALTYAPISI

İrlanda'da e-mobilitenin teşvik edilmesi için odak noktasının artık öncelikle şarj altyapısına yönelik olduğu belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı RTE News'e yaptığı açıklamada, ev tipi şarj cihazları için destek programı, şirket araç vergisi ve tescil vergisinde elektrikli araçlar için indirimlerin yanı sıra elektrikli taksilere ve ağır yük araçlarına geçiş için sübvansiyonlar gibi teşviklerin uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

İrlanda Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu değişiklik, Norveç, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin araç sübvansiyonlarını azaltmaya başladığı Avrupa ülkelerindeki benzer politikalarla uyumludur" denildi.