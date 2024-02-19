'Belirsizlik' kaçırıyor: Türkiye beklenen yatırımı alamıyor

Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 19.02.2024 - 03:00

Türkiye’de otomotiv sektörünün geçmişi 1950’li yıllara kadar gidiyor. Traktörden kamyona, otomobilden otobüse önemli bir üretim üssü olan Türkiye, yeni otomotiv yatırımı konusunda sorun yaşıyor. Son dönemde özellikle Çinli markaların Avrupa pazarına giriş yapmak için Avrupa Birliği ya da Gümrük Birliği ülkelerinde yatırım fırsatlarını değerlendirdiği biliniyor. Ancak bu yatırımlarla ilgili Türkiye’de henüz somut bir adım atılmadı. Her ne kadar Skywell ve MG gibi markaların yatırımla ilgili çalışmaları devam etse de Great Wall’un yatırımdan vazgeçtiği, BYD’nin de fabrika kurmak için Macaristan’ı seçtiği biliniyor. Fas da son dönemde otomotiv yatırımları açısından cazip bir ülke haline geldi. Türkiye’nin gelişmiş yan sanayisine karşın bu yatırımları alamamasının altında yatan sebepler olarak ekonomik durum ve uygulamalardaki belirsizlikler sıralanıyor.

Ekonomik ve sektörel anlamda ülkedeki belirsizliklerin yabancı yatırımcılar için önemli bir handikap olduğuna dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Geniş çerçevede baktığımızda küreselleşen dünya düzeninde yatırımları Avrupa ülkelerine ‘kaptırmadan’ ülkemize çekmek her zaman mümkün. Ancak yatırım sinyali veren markalar için belirsizlikler, bir anda değişen yönetmelikler, ani değişen kur gibi faktörler negatif bir etki yaratıyor” dedi.

Satılan her taşıt aracının yıllar içinde sektöre katma değer sağladığını aktaran Okan Erdem, “Belirsizlikleri aşamadığımız sürece yatırımların Balkan ve Afrika ülkelerine kaçma riski katlanarak devam edecek” açıklamasını yaptı.