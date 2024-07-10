Yüzde 40 ilave vergi sonrası Chery'den zam! Chery fiyatları ne kadar arttı? İşte Chery fiyat listesi...
Çin'den ithal edilen otomobil markaları içinde yüksek satış adetlerine ulaşan Chery 7 Temmuz'da yürürlüğe giren yüzde 40 ilave vergi kararı sonrası fiyat listesini güncelledi. Chery modellerine ne kadar zam geldi? İşte Chery fiyat listesi...
Geçen ay Çin'de üretilen içten yanmalı motorlu araçlardan yüzde 10 Gümrük Vergisi'ne ek yüzde 40 ilave Gümrük Vergisi ya da 7 bin dolardan hangisi fazla ise vergi alınacağı açıklandı. Yasa 7 Temmuz 2024'te yürürlüğe girdi. Çin'den ithal edilen araçlar içinde en büyük paya sahip olan Chery bu kararın ardından Türkiye'de sattığı modellerine zam yapma kararı aldı. İşte Chery fiyat listesi ve yapılan zamlar...
CHERY OMODA 5
Güncel Chery Omoda fiyatları şöyle:
- Comfort - 1.378.000 TL
- Luxury - 1.468.000 TL
- Excellent - 1.578.000 TL
Yeni listede önceki listeye göre tüm Omoda 5 versiyonlarında 50 bin TL zam yapıldığı görüldü.
CHERY TIGGO 7 PRO
Güncel Chery Tiggo 7 Pro fiyatları şöyle:
- Comfort - 1.418.000 TL
- Luxury - 1.543.000 TL
- Excellent - 1.653.000 TL
- Avantgarde - 1.753.000 TL
Yeni listede önceki listeye göre tüm Chery Tiggo 7 Pro versiyonlarında 75 bin TL zam yapıldığı görüldü.
CHERY TIGGO 8 PRO
Güncel Chery Tiggo 8 Pro fiyatları şöyle:
- Luxury - 1.683.000 TL
- Excellent - 1.793.000 TL
- Avantgarde - 1.968.000 TL
Yeni listede önceki listeye göre tüm Chery Tiggo 8 Pro versiyonlarında 100 bin TL zam yapıldığı görüldü.
CHERY MODELLERİ NE KADAR ZAMLANDI?
Listeye göre Chery modelleri yalnızca yüzde 3,27 ile yüzde 6.31 aralığındaki oranlarla zamlanmış oldu.
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