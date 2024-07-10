Yüzde 40 ilave vergi sonrası Chery'den zam! Chery fiyatları ne kadar arttı? İşte Chery fiyat listesi...

Geçen ay Çin'de üretilen içten yanmalı motorlu araçlardan yüzde 10 Gümrük Vergisi'ne ek yüzde 40 ilave Gümrük Vergisi ya da 7 bin dolardan hangisi fazla ise vergi alınacağı açıklandı. Yasa 7 Temmuz 2024'te yürürlüğe girdi. Çin'den ithal edilen araçlar içinde en büyük paya sahip olan Chery bu kararın ardından Türkiye'de sattığı modellerine zam yapma kararı aldı. İşte Chery fiyat listesi ve yapılan zamlar...