BYD Atto 2 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...

Dünyanın lider yeni enerji araç üreticisi BYD, Türkiye pazarına yeni bir elektrikli model sunuyor. Kompakt B-SUV sınıfında yer alan Atto 2, aralık ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Atto 2, şehir içi kullanım için optimize edilmiş tasarımı ve gelişmiş teknoloji donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Atto 2, iki farklı donanım seçeneğiyle sunulacak. Boost donanımı için tavsiye edilen fiyat 1.529.000 TL, Comfort donanımı için ise 1.629.000 TL olacak. Model, kompakt boyutları, çevik sürüş kabiliyeti ve geniş iç mekanıyla şehir içi pratikliği ve konforu birleştiriyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Atto 2, 130 kW (177 beygir) gücünde elektrik motoru ve 45,12 kWh kapasiteli Blade Batarya ile donatıldı. Bu özellik, şehir içi kullanımda 463 km’ye kadar menzil sağlıyor. Model, hızlı şarj desteği ile bataryasını %30’dan %80’e sadece 28 dakikada şarj edebiliyor.

Gelişmiş güvenlik sistemleri ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan Atto 2, sürücüsünü ve yolcularını her durumda korumayı amaçlıyor. Otonom acil frenleme, adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı ve çevresel farkındalık sağlayan sistemler, kullanıcıların güvenliğini artırıyor.

İÇ MEKAN VE DONANIM

Atto 2, iç mekanında yüksek kaliteli malzemeler ve geniş yaşam alanı sunuyor. Orta konsolda geniş saklama alanları, çift bardaklıklar ve elmas kesim vites kolu yer alırken, 12,8 inç dönebilir dokunmatik ekran ve 8,8 inç dijital gösterge paneli gibi modern teknolojiler kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar ve panoramik cam tavan gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Comfort donanım seviyesinde, daha büyük multimedya ekranı, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj ünitesi gibi ekstra özellikler bulunuyor. Hem Boost hem de Comfort donanım seçenekleri, gelişmiş güvenlik ve konfor donanımlarına sahip.

BAĞLANTI VE AKILLI ÖZELLİKLER

Atto 2, Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunarak yolcuların kesintisiz bir bağlantı deneyimi yaşamasını sağlıyor. Ayrıca, Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisi, kullanıcıların araçlarını taşınabilir enerji kaynağı olarak kullanabilmesini mümkün kılıyor. Bu özellik, kullanıcıların küçük elektrikli cihazları çalıştırmasına olanak tanıyor.