BYD, Fortune Global 500 Listesi'nde 52 sıra yükseldi

Dünyanın lider yeni enerji araç (NEV) üreticisi BYD, Fortune Global 500 listesindeki yükselişini sürdürerek 2025 yılı sıralamasında 91. sıraya yerleşti. Bu sonuçla BYD, ilk kez listenin ilk 100 şirketi arasına girerek tarihi bir başarıya imza attı. Geçen yıl listede 143. sırada yer alan BYD, 2022 yılından bu yana dört yıl üst üste Fortune Global 500 listesinde yer almayı başardı.

BYD, 2024 yılında yeni enerji araçları satışlarında yeni bir rekor kırarak, yıllık bazda yüzde 41 artışla 4,27 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu güçlü performans, BYD'nin üst üste üçüncü yıl küresel yeni enerji binek araç satış şampiyonluğu konumunu sağlamlaştırdı.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

“Teknoloji odaklı, inovasyon öncelikli” yaklaşımıyla hareket eden BYD’nin, 2024 yılında Ar-Ge harcaması bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 artışla yaklaşık 7,47 milyar ABD Doları'na ulaştı.

Bugün itibarıyla BYD, dünya genelinde 112 ülke ve bölgede BYD imzalı yeni enerji araçlarını ve çevre dostu teknolojilerini küresel kullanıcılarla buluşturuyor.