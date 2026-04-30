BYD'nin şimdiye kadarki en pahalı modeli fuara damga vurdu: İşte Yangwang U9 Xtreme...

Çinli otomotiv devi BYD'nin premium alt markası Yangwang, 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda bugüne kadarki en pahalı aracının satışına imza attı. Standart versiyonu 236 bin dolar (10 milyon 630 bin TL) başlangıç fiyatına sahip olan U9 modelinin, özel üretim "U9 Xtreme" versiyonu fuarda tam 20 milyon yuan (132.2 milyon TL) fiyatla alıcı buldu.

SADECE 30 ADET ÜRETİLECEK

BYD Grubu Marka ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei, bu dudak uçuklatan tutarın fuarda kaydedilen en yüksek fiyatlı işlem olduğunu ve U9 Xtreme'in BYD tarihinin en pahalı seri üretim aracı unvanını aldığını doğruladı. Yangwang'ın satış hacminden ziyade ayrıcalığı ön planda tutan stratejisi doğrultusunda, dünya çapında bu araçtan sadece 30 adet üretilecek. Çin markalı süper otomobiller için yepyeni bir fiyat standardı belirleyen bu özel serinin ilk teslimatlarından en az biri fuar alanında bizzat BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından gerçekleştirildi.

3.000 BEYGİRLİK PİST CANAVARI

Aracın rekor kıran fiyatı, sunduğu olağanüstü performans verileriyle destekleniyor. 3.000 beygir gücünü aşan bir çıkışa ve 1200V elektrik mimarisine sahip olan U9 Xtreme; BYD'nin DiSus-X tam aktif süspansiyon sistemi ve karbon seramik diskli güçlendirilmiş fren bileşenleri ile donatılmış durumda.

Bu üst düzey mühendislik, araca pistlerde de mutlak bir liderlik getiriyor. Dünyaca ünlü Nürburgring Nordschleife pistinde 6:59.157'lik inanılmaz bir tur zamanı elde eden U9 Xtreme, seri üretim elektrikli araç kategorisinde zirveye oturdu. Hiper otomobil ayrıca Zhuzhou, Zhuhai, Chengdu Tianfu ve Şanghay gibi Çin'in önde gelen pistlerinde de tur rekorlarını altüst etti.

ULTRA LÜKS SEGMENTTE ÇİFT YÖNLÜ ÇIKARTMA

Pekin Fuarı'ndaki marka şovu sadece U9 Xtreme ile sınırlı kalmadı. Yangwang, fuarda Mercedes-Maybach GLS 600 gibi devlerle doğrudan rekabet edecek dört koltuklu ultra lüks SUV modeli U8L'yi de sergiledi. Daha önceki raporlara göre fiyatının 1.3 milyon yuanın (8 milyon 593 bin TL) üzerinde olması beklenen U8L, markanın BYD portföyü içindeki hem performans hem de lüks kategorilerindeki konumunu perçinliyor.

SATIŞLAR YILLIK BAZDA YÜZDE 80 ARTTI

Pazar verileri de markanın lüks segmentteki konumlanmasını yansıtıyor. China EV DataTracker raporlarına göre, düşük hacimli ve yüksek fiyatlı segmentlere odaklanan Yangwang, 2026 yılının ilk çeyreğinde iç pazarda 945 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu rakam, 2025'in ilk çeyreğindeki 524 adetlik satışa kıyasla yıllık bazda %80,3'lük güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ancak çeyreklik bazda bakıldığında, 2025'in son çeyreğindeki 2.248 adetlik rekor satışa göre %58,0 oranında bir düşüş kaydedildiği görülüyor.

U9 Xtreme'in sunduğu özellikler ve sınırlı üretim felsefesi, Çinli otomobil üreticilerinin bugüne kadar köklü küresel markaların hakimiyetinde olan sınırlı üretim elektrikli ve hibrit hiper otomobil segmentine giderek daha fazla nüfuz ettiğinin en net göstergesi oldu.