BYD o modelinde sıfır faizli kredi fırsatı duyuruldu

BYD Dolphin modeli, eylül boyunca yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatlarıyla satışa sunuluyor.

BYD'den yapılan açıklamaya göre, şirketin eylüle özel hazırladığı kampanya kapsamında, yeni nesil teknolojiler ve akıllı çözümlerle donatılmış yüzde 100 elektrikli BYD Dolphin, ay boyunca kredi imkanlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel müşteriler, Türkiye'de elektrikli C hatchback segmentinin çok satan modellerinden BYD Dolphin'e 100 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle sahip olabiliyor.

Ayrıca, kampanya kapsamında, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranıyla sunulan kredi imkanı da tüketicilerin elektrikli mobiliteye adım atmasına destek oluyor.

BYD DOLPHIN ÖZELLİKLERİ

İç hacmi, teknoloji donanımları ve batarya sistemiyle segmentinde öne çıkan BYD modeli, '2024 AutoBest Ödülü'nü kazandı.

Şirketin kendi geliştirdiği e-Platform 3.0 üzerinde yükselen model, Lityum Demir Fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60.4 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile güvenlik, dayanıklılık ve performans konusunda yüksek standartlar sunuyor.

Model, 204 HP güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla saatte 100 km hızlanmasını 7 saniyede tamamlayarak, saatte 160 km maksimum hıza ulaşabiliyor.

WLTP ölçümlerine göre 427 km menzil ve 15.9 kWsa enerji tüketimi sunan model, 110 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e 26 dakikada şarj edebiliyor. Enerji tasarrufu sağlayan ısı pompası sistemi ise standart olarak sunuluyor.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan model, markanın diğer modellerinde olduğu gibi uzaktan bağlantı özellikleriyle kullanıcılarına konfor sunuyor.