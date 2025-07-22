BYD, uzaktan güncelleme teknolojisini kullanıma sundu: İşte tüm yeni uygulamalar...

Dünyanın lider elektrikli araç üreticilerinden BYD, Türkiye pazarındaki dijital dönüşüm vizyonunu bir adım daha ileriye taşıdı. Firma, "Uzaktan Yazılım Güncellemesi" (OTA - Over the Air) teknolojisini, Türkiye'deki kullanıcılarına sundu. Bu teknoloji sayesinde, araç sahipleri yetkili servislere gitmeden araçlarını güncelleyebilecek.

ŞARJ SINIRI BYD Türkiye, araç sahiplerine yeni teknolojilere hızlı ve pratik bir şekilde ulaşma imkânı tanıyan bu sistemle, araçlarının yazılımlarını bulundukları yerden, güvenli bir şekilde güncelleyebilecek. Güncellemeler, kullanıcıların aracını park halinde ve şarj seviyesi yüzde 20'nin üzerinde olduğu sürece gerçekleşiyor. Yazılım güncellemeleri, güvenlik, sürüş deneyimi, konfor ve multimedya gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sağlıyor.

ŞÜRÜŞ İÇİN ŞİFRE Yeni yazılım güncellemeleriyle birlikte araçlarda, güvenliği artıran ve yolculuk deneyimini daha keyifli hale getiren özellikler de devreye girdi. Kullanıcılar, üç kademeli ayarlanabilir iç uyarı sesi özelliği ile daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşarken, hırsızlık riskine karşı geliştirilen “Sürüş İçin Şifre” fonksiyonu da kullanıma sunuldu.

BYD STORE'A EKLENEN UYGULAMALAR Araç içi eğlence sisteminde de çeşitli yenilikler yapıldı. BYD Store’a eklenen YouTube, Zoom, Calm Radio ve BYD Arcade uygulamaları ile kullanıcılar, yolculuklarını daha eğlenceli hale getirebilecek. Ayrıca, BYD Arcade platformu altı farklı oyunu desteklerken, karaoke uygulaması da performans puanlama özelliği ile geliştirildi.

AKILLI TORK UYARLAMA KONTROLÜ Yazılım güncellemeleri, araçların sürüş dinamiği üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. 4x4 modellerde sunulan iTAC (Akıllı Tork Uyarlama Kontrolü) sistemi sayesinde sürüş konforu artırıldı. Bluetooth üzerinden yapılan telefon görüşmelerinde ise ses kalitesi iyileştirildi. Ayrıca, araçların dokunmatik ekranları daha modern bir hale gelirken Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu da optimize edildi.