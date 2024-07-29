BYD’den sonra Çinli Chery’nin de fabrika kuracağı öne sürüldü: Yatırım Samsun’a mı?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Manisa’da 1 milyar dolar yatırımla kurulacak ve 2026’da bitirilmesi planlanan fabrikanın yıllık kapasitesi 150 bin adet olarak açıklandı. Bu yatırım karşılığında BYD’nin yüzde 40 oranındaki vergiden ve Aralık 2023’te elektrikli otomobillere yönelik çıkan tebliğden muaf olacağı açıklandı. Bu muafiyetler yatırım teşvik belgesi imzalandıktan sonra geçerli olacak.

PAZARDA YÜKSELİŞ

BYD’nin üretim kararı açıklaması sürecinde şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerle ilgili yeni ÖTV düzenlemesi de geldi. Motor hacmi 1.6 litre altında, CO2 emisyonu 25 g/km’yi aşmayan, elektrikli menzili 70 km’nin üzerinde, matrah fiyatı 1 milyon 350 bin TL’nin altında olan PHEV araçların ÖTV’si yüzde 30’a düşürüldü. Matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşanların ÖTV’si yüzde 60, motor hacmi 1600-1800 cc arasında, matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanların ÖTV’si yüzde 70 oldu.

Bu düzenleme de BYD’nin Seal U modelinin üretilmesi olasılığını ortaya koydu. BYD’nin dışında başka Çinli markalar da üretim için kararlı olduklarını açıklamıştı. Bu markaların başında Chery ve MG geliyordu. Türkiye pazarında hızlı yükselişiyle dikkatleri çeken Chery ile ilgili Samsun’a fabrika kurma hazırlıkları yaptığına ilişkin bilgiler gelirken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın yaptığı açıklama yatırımla ilgili beklentiyi yükseltti.

Halit Doğan, “Bugünlerde Samsun’da önemli bir yatırımcı trafiğiyle karşı karşıyayız. Özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun’a gelip gittiklerini görüyoruz” dedi. İspanya’da Nissan’ın boşalttığı fabrikayı alan Chery’nin BYD gibi Türkiye’de bir şarj edilebilir hibrit model üretmesi olasılığı bulunuyor.

AİLECE YENİLENİP SATIŞA SUNULDULAR

Türkiye pazarına 2023 yılında giriş yapan ve üç modeliyle hızlı bir yükseliş sergileyen Chery, Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinin yenilenmiş versiyonlarını Omoda 5 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max adlarıyla satışa sundu. Omoda 5 Pro’nun fiyatları 1 milyon 522 bin TL’den, Tiggo 7 Pro Max’ın fiyatları 1 milyon 681 bin TL’den, Tiggo 8 Pro Max’ın fiyatlarıysa 1 milyon 912 bin TL’den başlıyor.

Omoda 5 Pro’da arkaya eklenen bir spoyler dikkat çekerken yenilenen iç mekânda tek çerçeve içinde toplam 24.6 inçlik ekran çok modern bir görünüm sağlıyor. Qualcomm Snapdragon SA8155P çipi ile donatılan otomobilde sesli komut sistemi ve diğer elektronik işlevler daha hızlı çalışıyor.

Direksiyon üzerindeki dokunmatik düğmeler ve vites koluna eklenen tek tuşla çalıştırma düğmesi de diğer yenilikler arasında. Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max versiyonlarında da iç ve dış tasarımda önemli yenilikler yapılmış Diğer yandan 1.6 litrelik turbo benzinli motorun gücü 145 HP’ye, torku da 273 Nm’ye düşürülmüş.