Bu kez tam tersi oldu, yaya otomobile çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yayanın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 11:14
Bu kez tam tersi oldu, yaya otomobile çarptı: 1 yaralı
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Antalya Caddesi’nde dün, üst geçit altından yolun karşısına geçmekte olan Ali K., Eyüp Ensar Kılıç’ın kullandığı 07 LCJ 08 plakalı otomobile çarptı.

Aracın sağ tarafına çarpıp yere düşerek yaralanan Ali K’nın yardımına vatandaşlar koştu. Ali K., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, yayanın aniden yola fırladığını, yolun sağındaki aracın önünden geçtikten sonra sol şeritte ilerleyen araca yandan çarptığını dile getirdiler.


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