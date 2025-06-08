Çarpıcı araştırma: Tüketici elektrikli araçlara hazır, altyapı hâlâ yetersiz!

Castrol’ün Türkiye’yi de kapsayan “Geleceğin dEVrini Yakalamak” araştırmasına göre, tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisi artıyor ancak altyapı, teknoloji ve servis düzeyinde eksikler sürüyor. Araştırmanın sonuçları İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, araştırmanın yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, çok boyutlu bir dönüşüm sürecini yansıttığını belirtti. Tatlısöz, “Elektrifikasyona geçiş, teknolojik bir yenilenmeden çok daha fazlası. Tüketiciler geçişe hazır ancak altyapı hâlâ her yerde yeterli değil” dedi.

2021’de elektrikli veya hibrit araçlara sıcak bakanların oranı yüzde 47’yken, bu oran 2025 itibarıyla yüzde 56’ya yükseldi. Mevcut elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 95’i ise bir sonraki aracını yine elektrikli tercih edeceğini söylüyor.

Araştırma, hibrit araçların geçiş sürecinde önemli rol oynadığını da ortaya koydu. 2021’de hibrit araçların pazar payı yüzde 8,4 iken, 2024’te bu oran yüzde 18,8’e, 2025’in ilk 5 ayında ise yüzde 28’e ulaştı. Tatlısöz, hibritlerin şarj ve menzil kaygılarına çözüm sunduğunu belirtti.

Tüketicilerin elektrikli araçlardaki temel endişeleri şarj süresi, menzil ve altyapı erişimi olarak öne çıkıyor. Ayrıca ikinci el elektrikli araç pazarında da ilgi artarken, batarya ömrü ve garanti koşulları gibi faktörler karar süreçlerini etkiliyor.

Tatlısöz, veriye dayalı stratejilerin önemine işaret ederek, araştırmanın sektöre yön veren tüm aktörler için rehber niteliğinde olduğunu söyledi.