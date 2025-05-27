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Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...
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Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

27.05.2025 17:37:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

Chery elektriklide devrim niteliğinde hamle yapıyor. Çinli otomotiv devi, elektrikli SUV modeli Exlantix ET'de katı hal bataryasını denemeye başladı. Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil sağlanması beklenirken modelin lansmanı için tarih verildi.

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...
Chery'nin üst düzey elektrikli crossover'ı Exlantix ET, Çin'de tamamen katı hal bataryası ile görüntülendi. Chery 1 GWh katı hal batarya üretim hattına sahip ilk şirket olmayı hedeflerken, pazara hazır aracın resmi lansmanın planlanan tarihi de ortaya çıktı.

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

1500 KİLOMETRE MENZİL

Ekim 2024'te Chery katı hal aküleriyle ilgili iddialı planlarını açıkladı. Şirket ilk parti üretime 2027 yılında başlamayı planlıyordu. Chery yapımı katı hal paketleri 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak. Sonuç olarak, yeni bataryalar elektrikli araçlara 1.500 km menzil kazandıracak. 

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

ÜRETİM HATTI KURULDU İDDİASI

Aynı zamanda Chery, Wuhu'da dünyanın ilk GWh seviyesindeki katı hal batarya üretim hattını oluşturduğunu iddia etti. Mayıs 2025'te, tamamen katı hal bataryalı ilk Chery otomobili Çin'de görüldü.

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

KATI HAL BATARYALI CHERY

Chery'nin üst düzey elektrikli crossover'ı Exlantix ET (yerel adı Exeed Sterra ET) Anhui eyaletinin Hefei kentinde görüldü. Fotoğraflardaki aracın yan tarafında büyük bir “Tamamen katı hal bataryası” yazısı var.

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...
Daha önce Chery, “Anhui Anwa New Energy Technology” adlı bir şirketle katı hal bataryaları geliştireceğini belirtmişti. Ocak 2024'te Chery ve Gotion Çin'de stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Görünüşe göre bu şirketler katı hal bataryalarının ortak gelişimini başlattılar.

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

MEVCUT BATARYA İLE 1000 KİLOMETRE

Exlantix ET'de yer alan katı hal bataryasının özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Gotion High-Tech kısa süre önce katı hal bataryasının yerleşik testlerini tamamladı. Hücreleri 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna, batarya paketi 70 Ah kapasiteye sahip. Gotion yetkilileri, bataryanın 1.000 km'ye kadar elektrikli menzil için uygun olduğunu söyledi.

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...
Chery'nin Exlantix ET aracında Gotion katı hal bataryasının bulunma ihtimali yüksek. Bununla birlikte hedeflenen 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip batarya için çalışmalar devam ediyor. 

Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

TARİH AÇIKLANDI

Chery Exlantix ET resmi lansmanının 2027 yılında yapılması planlanırken hedeflerin gerçekleşmesi durumunda modelin 1500 kilometreye varan menzil sunması mümkün olacak.

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