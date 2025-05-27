Chery elektriklide oyunu baştan yazıyor! Yeni batarya ile 1500 kilometre menzil...

Chery'nin üst düzey elektrikli crossover'ı Exlantix ET, Çin'de tamamen katı hal bataryası ile görüntülendi. Chery 1 GWh katı hal batarya üretim hattına sahip ilk şirket olmayı hedeflerken, pazara hazır aracın resmi lansmanın planlanan tarihi de ortaya çıktı.

Ekim 2024'te Chery katı hal aküleriyle ilgili iddialı planlarını açıkladı. Şirket ilk parti üretime 2027 yılında başlamayı planlıyordu. Chery yapımı katı hal paketleri 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak. Sonuç olarak, yeni bataryalar elektrikli araçlara 1.500 km menzil kazandıracak.

Chery'nin üst düzey elektrikli crossover'ı Exlantix ET (yerel adı Exeed Sterra ET) Anhui eyaletinin Hefei kentinde görüldü. Fotoğraflardaki aracın yan tarafında büyük bir “Tamamen katı hal bataryası” yazısı var.

Daha önce Chery, “Anhui Anwa New Energy Technology” adlı bir şirketle katı hal bataryaları geliştireceğini belirtmişti. Ocak 2024'te Chery ve Gotion Çin'de stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Görünüşe göre bu şirketler katı hal bataryalarının ortak gelişimini başlattılar.



