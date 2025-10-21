Chery'nin en uygun fiyatlı modeli Omoda 4 tanıtıldı: Benzinli ve elektrikli motorlarla geliyor...

Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa pazarına odaklanan yeni kompakt SUV'si hakkında yeni bilgiler ve yeni bir isim açıkladı. Popüler Omoda 5'in ardından, yeni Omoda 4, Volkswagen T-Roc ve Opel Mokka gibi diğer stil odaklı modellerin de dahil olduğu küçük ve orta boy SUV sınıfına taze bir görünüm getiriyor. Bu modelin birkaç ay önce tanıtılan Omoda 3'e benzediğini düşünüyorsanız, bunun nedeni aslında tam olarak aynı araba olması. Sadece modelin adı değişti ancak artık model ile ilgili daha fazla bilgiye sahibiz.

OMODA 4 MOTOR SEÇENEKLERİ Omoda 4'ün hem içten yanmalı motorlu (ICE) hem de EV güç aktarma sistemi seçeneklerine sahip olacağı ve markanın fütüristik tasarım dilinin yeni bir dönemini başlatacağı da doğrulandı. Omoda 4'ün kesin motor bilgileri henüz bilinmiyor, ancak bu B segmenti SUV, Omoda 5'te de bulunan T1X platformunu kullanacak ve benzer bir motor kombinasyonuna sahip olacağı tahmin ediliyor.

OMODA 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ ICE modelinde, ön tekerleklere güç sağlayan turboşarjlı 1,6 litrelik dört silindirli benzinli motor entegre edilebilir, ancak modelin geliştirilme aşaması devam ettiği için bu durum değişebilir. Tamamen elektrikli seçenek muhtemelen, ön tekerleklere bir elektrik motoru aracılığıyla güç sağlayan 61 kWh batarya ile çalışan daha büyük Omoda 5 ile bileşenlerini paylaşacaktır. Türkiye'de de satışa sunulan Omoda 5 Pro, 7 ileri otomatik DCT şanzımana sahipken 145 beygir gücündeki motor ile birlikte 100 kilometrede 7.1 litre yakıt tüketiyor. Model 0'dan 100 km/sa hıza ise 10.1 saniyede çıkıyor.

OMODA MODELLERİ Omoda 4, mevcut 5 modelinin, yakın zamanda tanıtılan Omoda 7 orta boy SUV'nin ve mevcut serideki Omoda 9 amiral gemisinin altında yer alacak. Geçen yıl, Omoda 4'ün benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarının satışa sunulacağı da açıklanmıştı. Daha premium olan kardeş markası Jaecoo ile karşılaştırıldığında, Omoda “uygun fiyatlı premium” felsefesiyle değere odaklanıyor. Omoda 4 ile bu, göz alıcı bir tasarımla gerçekleştirilecek gibi görünüyor.

OMODA 4 TASARIM Lamborghini Urus gibi otomobillerden ilham alan çok köşeli ve agresif bir dış tasarıma sahip olan şirket, aynı zamanda büyük bir merkezi dokunmatik ekran ve hatta savaş uçağı tarzı bir açılır kapanır çalıştırma düğmesi içeren “Starship Cockpit”ini de tanıttı. Orta konsolda Nintendo Switch için bir bağlantı istasyonu da bulunuyor.