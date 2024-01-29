Chery Tiggo 8 Pro'nun rakibi Türkiye'ye geliyor: Daha hızlı ve daha az yakıyor

Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:23

Güncelleme: 29.01.2024 - 14:23

BYD'den yapılan açıklamaya göre, şirket 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD Seal U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonu BYD SEAL U DM-i'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

BYD'nin Türkiye satışa sunduğu Atto 3 modeli ile Chery Omoda 5 rekabeti Çin'in ardından Türkiye'ye sıçrarken. Şimdi iki marka arasındaki D-SUV rebati de Türkiye'ye taşınıyor.

BYD Seal U'nun Türkiye'ye geleceği ile ilgili olarak görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD'nin çok hızlı büyüyen bir marka konumuna geldiğini belirterek, ''2022'de yıllık 2 milyon ve 2023'te yıllık 3 milyonluk satış hacmine ulaştı. Böylece dünyada en çok satış gerçekleştiren ilk 10 marka arasına girmeyi başardı'' ifadelerini kullandı.

İsmail Ergun, BYD olarak Türkiye'de müşterilere yenilikçi modeller sunmaya çalıştıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

''Bu çalışmalar kapsamında sunacağımız yeni modelimiz, BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i olacak ve bunu 2024'ün ikinci çeyreğinde Türk tüketicisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Giderek globalleşen BYD markası, Avrupa'da ve Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeniliklerimizi kademeli olarak ülkemizde de sunmaya devam edeceğiz. 2024 stratejimiz çerçevesinde BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak.''

BYD SEAL U TEKNİK ÖZELLİKLERİ

hibrit BYD SEAL U DM-i, ismini ''akıllı çift motor/dual motor-intelligent'' teknolojisinden alıyor. Yüzde 100 elektrikli dünyasını, geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor.

BYD SEAL U DM-i, hibrit motorunu otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 18.3 kWsa Blade bataryaya sahip BYD SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzil sunuyor. Bu menzil şehir içinde 110 kilometreye kadar çıkıyor.

Aracın şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modeli kombine olarak 1080 kilometre menzil sunuyor. BYD SEAL U DM-i’nin bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı da destekliyor.

Yeni model, dinamik performansıyla dikkati çekiyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan araç, 170 kilometre/saat maksimum hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0,9 litre/100 kilometre tüketim ortalaması sunuyor.

BYD SEAL U BOYUTLARI

Ağırlık 2050 kg

Uzunluk 4785 mm

Genişlik 1900 mm

Yükseklik 1668 mm

Bagaj Hacmi 570 litre

CHERY TIGGO 8 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tiggo 8 Pro'nun dış tasarımında Full LED farlar, krom çıtalar ve 18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar dikkat çekerken iç mekânda ise deri kaplamalı koltuklar, yumuşak deri ve plastik yüzeyler ile parlak siyah orta konsol oldukça lüks bir görüntü sunuyor.

Ayrıca Tiggo 8 Pro'da dijital gösterge ve multimedya ekranlarının yanı sıra klima kontrollerinin yapıldığı bir ekran daha mevcut.

Chery Tiggo 8 Pro'da 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motor görev alıyor. 1598 cc'lik motor, 183 hp güç ve 275 Nm tork üretiyor. Ayrıca modelde 7 ileri DCT şanzımana yer verilirken araç ön tekerleklere güç veriyor.

Tiggo 8 Pro'da tam olarak 12 ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) görev yapıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme (ACC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) gibi işlevler, her türlü hava koşuluna yönelik sürüş senaryolarını kapsıyor.

Chery'nin amiral gemisinde otonom acil fren (AEB) işlevi de öndeki araca çarpma riski olup olmadığını belirleyerek sürücüye çeşitli şekillerde uyarılar gönderiyor ve bir çarpışmayı önlemek veya bir çarpışmanın olası etkilerini hafifletmek için gerektiğinde frenleri aktif olarak kullanıyor.

Tiggo 8 Pro'da ayrıca uyarlanabilir hız sabitleme (ACC) işlevi ile araç otomatik olarak öndeki aracı takip edecek ve durdurup yeniden harekete geçirecek şekilde kontrol edilebiliyor. Şeritten çıkma uyarısı (LDW) ve şeritte kalma yardımcısı (LKA) gibi sistemler de mevcut bulunuyor.

CHERY TIGGO 8 PRO BOYUTLARI

Uzunluk (mm) 4722

Genişlik (mm) 1860

Yükseklik (mm) 1705

Aks Mesafesi (mm) 2710

Bagaj Hacmi (lt) 479

CHERY TIGGO 8 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor hacmi 1598 cc

Motor gücü 183 beygir

Şanzıman tipi 7 ileri DCT otomatik

0-100 km/s süresi 9.1 saniye

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 8.1 litre

CHERY TIGGO 8 PRO FİYATI

Chery Tiggo 8 Pro kampanyalı olarak Luxury donanım paketi ile 1 milyon 443 bin TL, Excellent ise 1 milyon 593 bin TL'den satılıyor.

CHERY TIGGO 8 PRO BYD SEAL U KARŞILAŞTIRMASI

2023 yılında mart sonunda satışa sunulmasına rağmen 14 bin 499 adet satılan Chery Tiggo 8 Pro Türkiye'de en çok satılan 17. otomobil modeli olmayı başardı. Chery'nin Tiggo 7 Pro modeli 13 bin 88 adetle 19'uncu, Omoda 5 modeli ise 13 bin 3 adet satışla 20. sırayı almıştı. Chery'nin daha ilk yılı dolmadan gösterdiği başarı BYD'nin satışlarında da büyük bir beklenti oluşturdu.

Yeni BYD modeli Tiggo 8 Pro'ya benzer boyutları ile rakip olurken daha güçlü motoru ile öne çıkarken ve hibrit sistemle daha ekonomik bir sürüşe imkân tanıyor. Ancak Çin'de bu iki model arasında yaklaşık yüzde 30'luk fiyat farkı bulunuyor. Ayrıca Türkiye pazarında daha yüksek oranda bir fiyat farkı da olabilir. Tiggo 8 Pro'nun Türkiye satış fiyatı üzerine yüzde 30'luk fark eklendiğinde ise BYD'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 875 bin 900 TL oluyor.