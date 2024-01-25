Yapay zekâ magandalığa başladı: Sürücüsüz araba önüne kırdı, yolu kesti...

Yayınlanma: 25.01.2024 - 19:09

Güncelleme: 25.01.2024 - 19:09

Otonom sürüş teknolojisi yaygınlaşmaya devam ediyor. İnsansız ulaşımda ilgi çeken robotaksilere ait çekilen görüntülerse oldukça ilgi çekiyor.

Yakın tarihli bir kayıt adeta ''robotaksiler bile otonom araçları can sıkıcı buluyor gibi görünüyor'' dedirtti.

Bilimkurgu yazarı Philip K. Dick, 1968 tarihli ufuk açıcı romanının başlığında androidlerin elektrikli koyun rüyası görüp görmediğini sormuştu. Şimdi dünyanın geri kalanı otonom araçların sabırsızlık ve yol öfkesi yaşayıp yaşamadığını merak ediyor.

Bu beklenmedik konu, Kevin Chen adlı kullanıcının yakın zamanda YouTube'da yayımladığı video ile gündeme geldi. Amerikan otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo'nun kendi kendine giden bir test aracının, belirgin bir şekilde çocukça ve bu nedenle de tehlikeli davranışlar sergilediğini gösteren video dikkat çekti.

Videodaki sokak işaretlerine göre olay Los Angeles, Kaliforniya'da Ocean Avenue ve Washington Avenue'nun kesiştiği noktada gerçekleşiyor. carscoops.com'da yer alan habere göre sahne, Waymo tarafından işletilen iki sürücüsüz Jaguar I-Pace'in bir dur işaretinde yan yana durmasıyla açılıyor.

VİDEODA YAŞANAN ENTERESAN ANLAR

Caddelerin sağ tarafındaki araç dur çizgisini geçerek yaya geçidine giriyor ve trafikte sağa dönmesine izin verecek bir mola veriyor. Kısa süre sonra onu solundaki araç takip ediyor ve o da kavşağa doğru ilerleyerek ardından beklemeye başlıyor.

Bir boşluk belirdiğinde, her iki araç da biraz daha ilerliyor, ardından her ikisi de bir başka aracın geçmesine izin vermek için duruyor. Yolun sol tarafındaki araç daha sonra tekrar yavaşça ilerleyerek ve sağ şeritteki aracın önünü keserek onu durmaya zorluyor.

Soldaki araç daha sonra sağa dönüş yapmak için sağdakinin etrafından dolaşarak diğer aracın önünü kesiyor. Durum çarpışma olmadan sona erse de endişe verici bir etkileşim olmaya devam ediyor.

BİRBİRLERİ İLE ANLAŞAMAZLARKEN...

İnsan davranışının tüm spektrumunu tahmin edebilen ve bunlarla etkileşime girebilen bir robot tasarlamanın neden zor olduğu anlaşılabilse de otonom araçların aynı şirket tarafından üretilen diğer robotaksilerle etkileşime girmekte zorlanması görenleri endişelendirdi.

Bu olayı çevreleyen tüm bağlamı bilinmese de geçen yılın sonlarında bir dizi güvenlik ihmalinin ardından imajını düzeltmek için mücadele eden bir endüstri için bu videodaki olay oldukça utanç verici bir hata gibi görünüyor.