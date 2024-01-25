Polisin çalınan arabayı yakalama anları nefes kesti: Çengel atarak durdurabildiler...

Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:26

Güncelleme: 25.01.2024 - 16:26

ABD'nin Florida eyaletinde polislerin çalıntı bir Chevrolet Camaro'daki şüpheli genç araba hırsızlarını durdurmak için çengel atıcı yönetimi kullandığı anlar kayda alındı.

Sarı renkli bir Chevrolet Camaro markalı bir otomobilin, 17 yaşındaki iki şüpheli tarafından çalındığı ve araç sahibinin market alışverişi yaptığı sırada soyulduğu iddia edildi.

Araba kovalamacaları halk için önemli ve çoğu zaman gereksiz riskler oluşturabilir, bu da kolluk kuvvetlerinin bir kaza meydana gelmeden önce onları durdurmak için "PIT Manevrası" gibi geleneksel yöntemlere alternatifler keşfetmesine yol açıyor. Bu çözümlerden biri de "The Grappler" olarak bilinen ve yakın zamanda Florida'da bir Chevrolet Camaro'nun karıştığı araba kaçırma olayında etkili bir şekilde kullanılan oldukça yeni bir cihazdır.

POLİSLERİN YENİ YÖNTEMİ

Grappler, bir polis aracının önüne takılan ve kaçan bir aracın arka lastiklerini yakalayarak onu tamamen durmaya zorlayabilen bir ağ cihazıdır. Etkinliği 26 Aralık'ta Washington Caddesi'ndeki bir polis takibi sırasında yaşanan gerçek bir olayda gösterildi. Araç kamerası görüntüleri, polis aracının Camaro'nun arasına çarptığı ve cihazın arka tekerleklerden birini yakalamasını sağladığı anı gösteriyor.

TAKİP BAŞLADI

Sarı renkli otomobilin 17 yaşındaki iki şüpheli tarafından çalındığı iddia ediliyor. Miami 7 News tarafından bildirildiği üzere, gençlerin Camaro sahibini arabaya yiyecek yüklerken anahtarları teslim etmeye zorladıkları ve silah doğrulttukları bildirildi. Ardından polis olaydan haberdar edildi ve takip başladı.

Görüntülerde genç sürücünün Camaro'nun kontrolünü kaybederek bir çite çarptığı görülüyor. Küçük çarpışma arka tamponda hasara yol açmış ve kovalamacanın geri kalanında araçtan sarktığı görülüyor. Şüpheliler ayrıca Camaro'nun camından bir ateşli silah atmış, ancak kolluk kuvvetleri silahı ele geçirmiştir.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Birkaç dakika sonra, Grappler'ın konuşlandırılmasıyla takip herhangi bir kayıp olmadan sona erdi. Kaçmaya devam edemeyen 17 yaşındaki şüpheliler kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Her ikisi de daha sonra bir çocuk ıslahevine nakledilmeden önce değerlendirilmek üzere yakındaki bir hastaneye nakledildi. Hapishane kayıtlarına göre yakalanan gençler silahlı araba hırsızlığı, kaza mahallinden kaçma ve polisten kaçma gibi önemli suçlamalarla karşı karşıyalar.