Chery’nin DeepSeek destekli robotu görücüye çıktı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:56

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:56

Türkiye’deki 2’nci yılında 100 bini aşan satış adetleri ile SUV sınıfında en çok tercih edilen Çinli marka olan Chery, otomotiv alanındaki yenilikçi fikirlerini yapay zekâ ve üstün robot teknolojilerinde de kullanmaya devam ediyor. Chery’nin DeepSeek destekli robotu Aimoga da, bu yenilikçi bakış açısının bir karşılığı olarak önce 2025 Şangay Otomobil Fuarı’nda, ardından Chery Business Konferansı’nda boy gösteriyor.

Bünyesinde ileri teknolojili yapay zekayı barındıran Aimoga, insan-makine etkileşimini yeniden tanımlayacak ve Chery'nin akıllı dönüşümdeki yenilikçi gelişimi gözler önüne serecek. Chery'nin Aimoga Ar-Ge ekibi, Şubat 2025'te DeepSeek'in gelişmiş büyük ölçekli model sistemleri V3 ve R1 sürümlerini Aimoga’nın bulut platformuna derinlemesine entegre ederek akıllı teknolojilerdeki en yeni trendlerden yararlandı. DeepSeek'in son teknoloji yapay zekâ sistemiyle donatılan Chery robotu, insan-makine işbirliğinin olanaklarını yeniden tanımlıyor.

KULLANIM ALANI GENİŞLEYECEK

167 cm boyunda ve inanılmaz derecede esnek ve gerçekçi hareketlere olanak sağlayan Aimoga, DeepSeek modeliyle desteklenen "süper beyni" ile araç özellikleri hakkında bilgi almak veya işlevlerle ilgili destek almak gibi sorulara akıcı bir şekilde yanıt verme olanağı sağlıyor. Sergi salonları gibi karmaşık ortamlarda bile deneyimli bir rehber hassasiyetiyle yol alıyor. Aimoga’nın çığır açan performansı ve DeepSeek yapay zekâ dil modeli tarafından kontrol edilen çok modlu etkileşim sistemi, yüksek hassasiyetli, hünerli elleri ile otonom navigasyon sistemi arasındaki kusursuz koordinasyona ve ergonomik, biyonik yapısal tasarıma dayanıyor. Chery Aimoga kademeli olarak geliştirilerek öncelikle profesyonel araç önerileri sunan akıllı bir satış danışmanı olarak hizmet verecek. Ardından sistem stant yönetimi ve ürün tanıtımları gibi görevleri yerine getirecek şekilde navigasyon sistemi geliştirilecek ve son olarak çocuk bakımı, ev yardımcısı gibi kapsamlı hizmetler sunmak üzere kullanım alanı genişleyecek.