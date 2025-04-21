Nissan’dan elektrikli atağı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:59

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:59

Nissan Türkiye, yeni nesil kompakt Hafif Ticari Aracı (HTA) olan yeni Townstar'ı İstanbul’da bir etkinlikle tanıttı. İçten yanmalı (benzinli) motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan Townstar’la birlikte Nissan Türkiye hafif ticari araç pazarına geri döndü. Benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile Nissan'ın teknolojik ticari ürünü olan yeni Townstar, 20’den fazla teknoloji sunarak hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Modelin, Euro 6d emisyon düzenlemeleriyle tam uyumlu olan, 130 beygir güç üreten 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği eşit ölçüde güç ve verimlilik sunuyor. Öte yandan, tamamen elektrikli yeni Townstar ise, van ve kombi versiyonlarda 45kWh batarya ile satışa sunuldu. Elektrikli versiyonda akıllı enerji yönetimi ve etkili batarya termal soğutmasını tek bir araçta yer alıyor. Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Akıllı kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip asistanı gibi gelişmiş sürücü yardım özelliklerini bir arada sunan yeni Townstar, ayrıca yaya ve bisikletli algılama özellikli akıllı acil frenleme, otomatik park asistanı ve adaptif hız sabitleyici özellikleri yeni Nissan Townstar'ı segmentinde rakiplerinden ayırıyor. Bunların dtışında segmentinde bir ilk olma özelliğini taşıyan akıllı çevre görüş sistemi de aracın güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Bir dizi kamera kullanan bu son sistem, aracın etrafındaki alanın 360 derecelik genel görünümünü göstererek sürücülere şehir içinde park ederken kolaylık sağlıyor.

Townstar'da sürücünün önündeki 10 inçlik dijital gösterge paneline bağlı 8 inçlik bir dokunmatik ekran aracılığıyla kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi kullanışlı özellikler de kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

Nissan Townstar'ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar çıkan geniş akıllı depolama seçenekleriyle sık seyahat eden ailelere de hitap ediyor. Koltuk ve kapı kaplamalarından modern orta konsol ve gösterge paneli kaplamasına kadar, yeni modelin kabini kullanıcılarını binek otomobil benzeri bir konforla karşılıyor.

Tamamen elektrikli yeni Townstar, Ariya modelinden esintiler taşıyor. Standart olarak sunulan LED farlar modelin imzası niteliğindeyken, aerodinamik ön ızgara karışık Kumiko desenine ve içerisine gündüz LED’leri entegre edilmiş V motion motiflerine sahip.

İki farklı şasi seçeneği ile sunulan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3-3.9 metreküp kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda bu kapasite 4,9 metreküpe kadar çıkıyor. Van versiyonu, çift taraflı büyük sürgülü kapıları ve 180 derece genişlikte ve 60/40 oranında açılabilen arka kapıları sayesinde pratik yükleme imkânı sağlarken akıllı depolama çözümleri ve araç içi ofis ekipmanları için özel bir alan da içeriyor.

NISSAN TOWNSTAR EURO NCAP “ALTIN” DERECESİ ALDI

Nissan, araç güvenliği konusunda standartları belirlemeye devam ederken Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi ve Acil Frenleme, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Kör Nokta Uyarısı gibi çok çeşitli gelişmiş sürüş yardımı ve güvenlik özelliklerine sahip Townstar EuroNCAP tarafından en yüksek ikinci güvenlik derecesi olan “Golden Safety” ile derecelendirildi.

Türkiye’deki tanıtımda konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, “Nissan markası olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak. Nissan Townstar; barındırdığı teknolojik özellikler, düşük yakıt maliyeti, dayanıklılığı ve Nissan markasının gücü ile müşterilere güven sunacak" dedi.