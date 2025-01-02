Çinli araçlara vergi şoku: Yeni oran belli oldu!
Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı, 31 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla artırıldı. Elektrikli araçlardaki vergi oranı ise değişmedi.
Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergisi, 31 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre artırıldı. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların vergi oranlarında ise değişiklik yapılmadı.
Cumhurbaşkanı kararına göre, Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit araçlardaki ek vergi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseldi. Ancak, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için uygulanan yüzde 40'lık ek vergi oranı sabit kaldı.
2023'TE GETİRİLEN EK VERGİLER
2023 yılında Çin menşeli elektrikli araçlar için yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi getirilmiş, 2024 yılı Haziran ayında ise benzinli ve hibrit araçlar da ek vergi kapsamına alınmıştı.
ÇİN MARKALARININ PAZAR PAYI DÜŞÜYOR
Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarına girişinin ardından pazar payı hızla artarken, 2024 yılının ortasında getirilen ek vergilerle bu oran hızla gerilemişti. 2024'ün ilk 11 ayında, Çinli araçların toplam pazar payı yüzde 7 seviyesine geriledi.
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