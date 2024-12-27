Fiat, elektrikli araçlara özel yeni hizmetini devreye aldı

Fiat'ın elektrikli modellerine özel kapsamlı hizmet ve avantajlar içeren e-Plus hizmet paketi duyuruldu. Artık müşteriler, seyahat esnasında araçlarının şarjının bitmesi durumunda ücretsiz mobil şarj hizmeti alabiliyor. Yapılan açıklamada 'Fiat e-Plus' hizmet paketinin fiyatı da açıklandı.

Fiat, elektrikli araçlara özel yeni hizmetini devreye aldı
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Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:53

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat'ın elektrikli modellerine özel kapsamlı hizmet ve avantajlar içeren e-Plus hizmet paketi kapsamında müşteriler, seyahat esnasında araçlarının şarjının bitmesi durumunda ücretsiz mobil şarj hizmeti alabiliyor.

Kullanıcılar ayrıca WAT anlaşmalı noktalarından yapacakları şarj alımlarında yüzde 5 indirim olanağı, yazlık bölgelere özel yüzde 50 indirimli araç transferi imkanı ve servis ihtiyaçları sırasında ücretsiz vale hizmeti gibi ayrıcalıklara sahip oluyor.

Fiat, e-Plus hizmet paketi kapsamında, Wallbox şarj ürün alımlarında ve lastik satın alımlarında ise yüzde 10 indirim ve ücretsiz lastik depolama hizmeti sağlanıyor.

e-Plus hizmet paketi, sınırsız asistan ve çekici hizmeti, aksesuar ve mekanik işlemlerinde işçilik ve yedek parçada yüzde 10 indirim olanağı sunuyor.

FIAT E-PLUS FİYATI

Müşteri deneyimini en üst düzeye yükseltmeyi hedefleyen yeni 'Fiat e-Plus' hizmet paketi, 5 bin lira + KDV ücret karşılığında satışa sunuluyor.


Etiketler: #otomobil #elektrikli araba #elektrikli otomobil şarj #Fiat

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