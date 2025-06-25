Çinli markalar ve elektrikli modeller ikinci eli vurdu! Fiyatlar yüzde 10'a kadar düştü...

Elektrikli araçlar ile Çinli otomobil markalarının pazara yansıyan etkilerine dair Otomerkezi.net önemli değerlendirmelerde bulundu. Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası, Avrupalı modelleri de rekabete zorlarken; kur ve enflasyon etkisinden bağımsız olarak ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7 düşüş yaşanmasına neden oldu. Diğer yandan şirketin yaptığı araştırmalara göre ikinci el elektrikli araçlar, pazarın yüzde 2,5’luk dilimini alırken, tüketicilerin aklında halen birçok soru işareti bulunuyor, değer kayıpları 4-5 yaşındaki elektriklilerde yüzde 13’ü buluyor.

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı yaklaşık 198 bine ulaşırken, bu durum geçen yıla göre yüzde 122'lik bir artışı temsil ediyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Söz konusu büyüme, yalnızca sıfır kilometre segmentini değil, ikinci el elektrikli araç pazarını da doğrudan etkiliyor. 2025 yılı sonuna kadar elektrikli araç sayısının 362 bine ulaşması öngörülüyor” dedi.





ELEKTRİKLİ PAZAR PAYI YÜZDE 2.5

Elektrikli araçların ikinci el ekosistemine olan etkilerine dikkat çeken Karakaş, “İkinci el elektrikli araç pazarı, sıfır elektrikli araç satışlarındaki hızlı artışa paralel olarak istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Pazarın gelişimi, kullanıcıların elektrikli araçlara olan güveninin artması ve şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla doğru orantılı. Henüz kesin ve net bir veri olmamasına karşı ikinci el pazarında elektrikli otomobillerin yüzde 2.5 seviyelerinde olduğunu tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

2024 yılında, ikinci el elektrikli araçların online satışları bir önceki yıla göre yüzde 127 artarak 18 bin 620 adede ulaştığını aktaran Karakaş şöyle konuştu:

“Bu artış, çevre dostu teknolojilere olan ilginin yanı sıra, batarya teknolojilerindeki gelişmeler ve şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla desteklenecek. Ancak, ikinci el elektrikli araç pazarında bazı zorluklar da mevcuttur. Örneğin, elektrikli araçların ikinci eldeki değer kaybı, içten yanmalı araçlara göre daha yüksek oluyor. Bu alandaki dönüşümü şeffaf ve sürdürülebilir bir biçimde yönetmeyi sürdürüyoruz. Özellikle satın alma merkezlerimizde pil şarjı, pil sağlığını ölçebilen ve buna yönelik sertifikasyon veren bir anlaşmamız mevcut.”

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEĞER KAYBI

Türkiye'de elektrikli araçların ikinci el piyasasında bazı belirsizlikler ve değer kaybı endişeleri ise devam ediyor. 2023 yılında Türkiye'deki elektrikli otomobiller, ikinci el piyasasında ortalama yüzde 4,14 değer kaybına uğradı. Karakaş, özellikle 4-5 yaşındaki modellerde bu kaybın yüzde 13'lere kadar çıktığını söylerken; ikinci el elektrikli araç alırken batarya sağlığı, şarj altyapısı uyumluluğu, güncel yazılım ve servis geçmişi, menzil durumu, garanti kapsamı, satış ve servis ağı, kazasızlık durumu ile sigorta ve ÖTV gibi unsurlara dikkat etmenin önemine değindi.





ÇİNLİ MARKALAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Çinli otomobil markalarının Türkiye'de uygun fiyatlı araçlar sunmaya başlaması, ikinci el pazarında da ölçülebilir etkiler göstermeye başladı. Rekabetçi fiyat politikalarının, Avrupalı markaları da fiyat rekabetine yönlendirdiğini ifade eden Otomerkezi.net CEO’su Karakaş, “Chery, MG ve BYD gibi markaların sunduğu rekabetçi fiyatlar, sıfır araç alımlarını artırarak ikinci el araçlara olan talebi düşürdü. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarında marka ve modele göre yüzde 5 ile 10 arasında düşüşlere neden oldu, ortalama yüzde 7 diyebiliyoruz. Sonuç olarak, Çinli markaların uygun fiyatlı araçları, ikinci el pazarında fiyat dalgalanmalarına ve talep değişimlerine yol açtı. Yerli üretimin artması ve yeni düzenlemelerle birlikte, ikinci el pazarının daha dengeli bir yapıya kavuşmasını ümit ediyoruz” dedi.