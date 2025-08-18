Citroën elektriklide podyumda

Citroën, Türkiye pazarındaki ağırlığını yeni modelleriyle birlikte artırmaya devam ediyor. Temmuz ayında elektrikli araç pazarında üç üncü sıraya ulaşan marka, yeni oyuncularından ë-C3 ile segmentinde açık ara lider olarak yoluna devam ederken, ë-C3 Aircross’un da itici gücüyle podyumdaki yerini aldı. Citroën, geçtiğimiz ay yapıldığı 1.362 adetlik elektrikli araç satışıyla yüzde 7.9’luk paya ulaştı ve üçüncü sırada yerini aldı. Son iki aylık toplam elektrikli araç satış adedi 3 bin 831’e ulaşan markanın yükselen performansının başrolleri ise yeni C3 ve C3 Aircross modelleri oldu.

Yeni ë-C3 ve ë-C3 Aircross’un pazarda çok hızlı şekilde kabul gördüğünü söyleyen Citroën Marka Direktörü Bora Duran, “Elektrikli araç tarafında C3, C3 Aircross, C4 ve C4 X’in elektrikli versiyonlarıyla toplam pazarın içerisinden yaklaşık 8.1’lik bir pay elde etmeyi planlıyoruz.

Daha önce açıkladığımız gibi hedefimiz yılı yaklaşık 9 bin 500 adet C3 Aircross, yaklaşık 5 bin 500 de ë-C3 satışıyla tamamlamak. Marka olarak yıl sonu hedefimiz olan 71 bin adetlik rekor satış için bu iki model çok önemli bir itici güç olacak ve bunu satış rakamlarıyla şimdiden kanıtlamış durumdalar. Elektrikli araç satışımız hali hazırda bu modellerle beraber hızlanırken markamız bunun yanında ticari tarafta da özellikle Berlingo ile çok baskın olarak devam ediyor” dedi.

MİKROMOBİLİTENİN ÖNCÜSÜ

Otomotiv sektörüne getirdiği sıra dışı mobilite yaklaşımıyla dikkat çeken Ami, yenilenen versiyonuyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. 70 binin üzerinde kullanıcının gönlünü kazanan Ami’nin başarı hikâyesi daha dikkat çekici ve eğlenceli bir yüzle devam ediyor. Yeni ön ve arka tasarım ayrıntıları, göz kapaklarını andıran siyah bir tasarımla çevrelenen farlar, ön camın tabanından yukarı doğru yükselerek yeni ve daha etkileyici bir bakış sunuyor. Yükseltilmiş far tasarımı Ami’ye yeni bir ifade ve imaj kazandırıyor. Ami, gövdeyi belirginleştiren yan cephesindeki çizgileriyle efsanevi öncüsü 2 CV modeline bazı göndermelerde de bulunuyor.