Citroen'den eylül kampanyası: Faizsiz 250 bin TL kredi imkânı...

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:27

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde eylül ayında iki farklı finansman teklifi hazırlandı. İki modelde de 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanının yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuldu.

CITROEN C5 AIRCROSS

SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

CITROEN BERLINGO KOMBI

1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoruyla dikkati çeken yeni Berlingo Kombi modeli, tüm donanım seviyelerinde 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuldu.

CITROEN BERLINGO VAN

Kombivan sınıfında yeni Berlingo Van'da ise alıcılar, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajından faydalanılıyor.

CITROEN JUMPY SPACETOURER

Profesyonel yolcu taşımacılığında öne çıkan yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği seçeneğinin yanı sıra 150 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

CITROEN JUMPER

Şirket, yeni Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

CITROEN C4 VE C4 X

Eylül ayının kampanyalarından biri de elektrikli modellerde sunuluyor. Bu kapsamda Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifiyle satışa çıkarıldı.

CITROEN AMI

Şirketin mobilite aracı olan Ami One ise 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi olanağı sunarken, Ami Peps'e sahip olmak isteyenler 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor.