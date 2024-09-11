Hyundai Santa Fe satışa sunuldu: İşte fiyatı ve teknik özellikleri...
Hyundai, gelişmiş teknolojisi ve şık tasarımıyla öne çıkan Santa Fe modelini Türkiye’de satışa sundu. Benzinli Turbo 1.6 litrelik hibrit modelin fiyatı ise 3.995.000 TL.
Şirketin diğer modellerinden farklı bir tasarım anlayışına sahip olan Santa Fe, Amerikan SUV stilinden esinlenerek dana iri ve cesur bir görünüm sunuyor. Dış ve iç tasarımda radikal bir dönüşüm sergileyen Santa Fe, şık görselliğini iç mekan ile kombinlerken, aynı zamanda teknolojik donanımlar ve güvenlik asistanlarıyla da bir SUV otomobildeki beklentileri fazlasıyla karşılıyor.
BAŞTAN SONA GELİŞEN TASARIM
Aracın iddialı ön kısmı, genel olarak tasarımda baskın bir şekilde öne çıkıyor. H şeklindeki tasarım öğeleri, krom radyatör ızgarası deseni ve geniş bir görüntü yansıtan yatay bir düzen ile harmanlanıyor. Yüksek kaput çizgisi ve keskin çamurluklar, Santa Fe'nin tasarım detaylarından bir diğeri. Buna ek olarak; 20 inçlik alaşım jant tasarımı şık görünüme katkıda bulunuyor.
GENİŞ VE YENİLİKÇİ İÇ MEKAN
Model, iç mekanında çok sayıda depolama ve saklama gözü seçeneği sunarak yolcu rahatlığını ön planda tutuyor. Kokpitte yer alan 12,3 inçlik çift panoramik kavisli ekran ise büyük bir işlevsellik sunuyor. Bu ekrandan sürüş parametreleri, navigasyon ve multimedya gibi fonksiyonlara yer veriliyor. Kokpitin altına doğru yerleştirilen 6,6 inçlik klima kontrolü de kendine özel bir dijital ekrana sahip.
SHIFT BY WIRE
Direksiyon koluna entegre elektronik vites kolu yani shift by wire ise sürüş sırasında sezgisel ve hızlı vites değiştirme olanağı sağlıyor. Aşırı ısınmayı önlemek için dahili bir soğutma fanıyla donatılmış çift kablosuz akıllı telefon şarj pedi, iki akıllı telefonun aynı anda şarj edilmesini sağlıyor. Dijital Dikiz Aynası (DCM) ise bir kamera sensörü aracılığıyla gerçek zamanlı arka görüntüleri aynaya yansıtarak görüşü optimize ediyor.
SES SİSTEMİ
Müzik sisteminde de oldukça iddialı olan Yeni Santa Fe, BOSE Premium ses teknolojisini kullanıyor. Subwoofer da dahil olmak üzere 12 adet yüksek performanslı hoparlörle üstün bir müzik keyfi sunuyor.
GELİŞMİŞ GÜVENLİK DONANIMLARIYLA KORUMA
Yüksek mukavemetli çelikle üretilen gövde, güçlendirilmiş bağlantı noktaları ve gelişmiş ADAS adaptif sürüş sistemleriyle dikkat çekiyor. Sürücü sırası, merkez ve yan hava yastıkları dahil olmak üzere toplam 10 hava yastığı içeren güvenlik paketi, her yönden çarpışmalara koruma sağlıyor.
GÜVENLİ SÜRÜŞ SİSTEMLERİ
Sürüş güvenliği özellikleri arasında yer alan Ön Çarpışma Önleme Sistemi, Santa Fe’de ikinci jenerasyon olarak karşımıza çıkıyor. Sistem, çarpışmaları uyarmakla kalmayıp aynı zamanda otomatik olarak frenlemeye yardımcı oluyor. Sistem ayrıca, Kavşak Dönüşü, Kavşak Geçişi, Yaklaşan Şerit Değiştirme, Doğrudan Yaklaşan ve Şerit Değiştirme Tarafı gibi çeşitli senaryoları da yönetmek için “Şerit Takip ve Şeritte Kalma Asistanları” ile birlikte çalışıyor.
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) , Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) diğer önemli güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Akıllı Hız Sınırı Asistanı (ISLA) da ön görüş kamerası veya navigasyon bilgilerini kullanarak hız konusunda uyarı yapıyor. Ayrıca, öndeki araç hareket ettiğinde de sürücüyü uyarıyor. Kör Nokta Görüntüleme (BVM) ise sağ veya sol sinyal etkinleştirildiğinde yolun müsaitliğine göre uyarı veriyor.
ÜSTÜN BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ
Araçta performansa katkıda bulunan özelliklerden biri ise Frekans Duyarlı Kontrol (FSC) amortisörler. Sistem, gövde kontrolünü daha yüksek bir seviyede tutarken aynı zamanda sürüş konforunu da artırıyor. Santa Fe, ön ve arka tekerleklerin sürüş gücünü akıllıca kontrol eden ve kar, yağmur ve keskin virajlar gibi çeşitli sürüş koşullarına uyum sağlayan gelişmiş bir Sürüş Çekiş Sistemi ile donatılmış. Bu sistemin bir parçası olan Arazi Modu, sürücülerin kar, çamur ve kum için belirli ayarları seçmesine olanak tanıyor. Bu seçim, gösterge panelinden anlık olarak takip edilebiliyor.
YEPYENİ BİR HİBRİT ALTERNATİFİ
Verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh’lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor. Böylelikle tam 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Nm. Yeni Santa Fe, 0’dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 100 kilometrede 7.3 litre yakıt tüketiyor.
AKILLI REJENERATİF FRENLEME
Hibrit Marş Jeneratörü (HSG), genel performansı artırmak için yeni bir soğutma tasarımı ve yüksek verimli kalıcı mıknatıs içeriyor. Santa Fe 1.6 Hibrit, “ECO” veya “SMART” modu seçildiğinde sürücülerin direksiyon arkasına yerleştirilen vites kulakçıklarıyla rejeneratif frenleme yapmasına da olanak sağlıyor. EV modellerde olduğu gibi üç adımda ayarlama imkanı tanıyan Rejeneratif Denge Kontrolü (RSC), tekerleklerin zeminde kayma olasılığında bile rejeneratif frenlemenin sürdürülmesini sağlıyor.
'GELECEK MODELLERİMİZE DE IŞIK TUTACAK'
Satışa sundukları yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Bundan 24 yıl önce satışa sunduğumuz Santa Fe, dünya çapında 6 milyondan fazla satarak kendi segmentinde büyük bir başarı gösterdi. Tamamen yenilenen beşinci nesil Yeni Santa Fe’yi ülkemizde de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yeni Santa Fe, lüks ve premium SUV modelleri tercih eden kullanıcılar için yüksek kalitesi, geliştirilmiş sürüş dinamikleri, verimli hibrit motoru ve artırılmış iç mekan konforuyla güçlü bir tercih sebebi olacak. Yeni Santa Fe, markamızın SUV segmentindeki performansıyla birlikte aynı zamanda marka imajına ve gelecek modellerimize de ışık tutacak” dedi.
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