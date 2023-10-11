Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:46

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:46

Otomotivlerin en önemli parçalarından olan şanzımanların bir türü olan CVT'ler son zamanlarda araç sahipleri tarafından merak ediliyor.

Peki CVT nedir? CVT türleri nedir?

CVT NEDİR?

CVT, Continuously Variable Transmission teriminin kısaltmasıdır ve sürekli değişken hareket yeteneği anlamına gelir. Bu şanzıman sistemi, araçların vites geçişlerini sürekli olarak değişen bir hareket yapısıyla gerçekleştiren bir mekanizma içerir.

Özellikle scooter tarzı taşıtlarda yaygın olarak kullanılan CVT şanzıman, sürücülere pratik ve vites değişimlerini hızlıca gerçekleştirme avantajı sunar. CVT şanzıman, geleneksel dişli sistemleri içermez ve bu nedenle daha düzgün bir ivmelenme sağlar. Şanzımanın kendisi, "V" şeklinde bir kasnağa benzer ve çift katmanlıdır. Bu yapı, sarsıntısız bir ivme artışı sağlar.

CVT TÜRLERİ NEDİR?

CVT şanzımanları teknik olarak farklı türlerde olabilir, örneğin Hidrodinamik, Hidrostatik, Çekme Güç Tahrikli, Düz Kauçuk Kayışlı veya Zincir Tahrikli şeklinde sınıflandırılabilirler.

CVT şanzımanları başlangıçta scooterlarda kullanılıyordu, ancak kısa süre içinde otomobillerde, özellikle spor otomobillerde de popüler hale geldi. Bugün birçok üretici, SUV'ler ve coupe modelleri gibi farklı araçlarda CVT şanzımanları kullanmaktadır.

Sonuç olarak, CVT şanzımanları, vites geçişlerini sürekli olarak değişen bir hareket yapısıyla gerçekleştirerek sürücülere pratiklik ve düzgün bir sürüş deneyimi sunar. Bu şanzıman türü, geleneksel dişli sistemlerinden farklı bir prensiple çalışır ve araçların ivmesini optimize eder.