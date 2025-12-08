Daha geniş ve daha konforlu

Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, ikinci nesil C5 Aircross modelini Türkiye’de hibrit ve yüzde 100 elektrikli güç aktarma seçenekleriyle satışa sundu.

Plus ve Max olmak üzere iki donanım seviyesine sahip olan yeni C5 Aircross, güçlü ve prestijli duruşu, verimliliği destekleyen aerodinamik çizgileri ve iç mekânda gelişmiş konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Üst seviye arka koltuk genişliği, geniş bagaj hacmi, dikey tasarımlı 13 inçlik dokunmatik ekran ve genişletilmiş Head-up Display ile C-Zen Lounge kabini sürücüler için daha rahat bir yolculuk sunuyor.

Yeni C5 Aircross, hibrit veya elektrikli olmak üzere farklı elektrikli güç-aktarma sistemleri arasından seçim yapma özgürlüğü sunarak müşterilerin ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Yeni C5 Aircross’un, tamamen elektrikli versiyonu 502 kilometre ortalama menzili ile müşteri-lerin mobilite ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Hayatı daha kolay ve güvenli hale getiren sürüş destek sistemleri sayesinde de daha fazla güvenlik sunuyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid’de ise kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Karma WLTP döngüsünde ortalama 950 kilometre gibi uzun bir menzil ve kullanım kolaylığını, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, dolayısıyla düşük kullanım maliyetiyle birleştiriyor.

Citroën Marka Direktörü Bora Duran, “2025 yılı sonunda gerek toplam satış gerekse pazar payı bakımından Citroën markasının Türkiye’deki tarihi rekoruna imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu yeni model serisinin sonuncusunu da aralık ayı itibarıyla pazara sunduğumuz yeni C5 Aircross modelimiz oluşturuyor. Artık markamız elektrikli araçlara, teknolojiye daha yoğunlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. Bunun en somut ve en yeni örneğini de yeni Citroën C5 Aircross temsil ediyor. Yeni C5 Aircross’un gelişiyle beraber markamızın prestij algısını daha yukarıya taşıyor olacağız. C5 Aircross modelini tanıtıma özel 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa başlıyoruz” dedi