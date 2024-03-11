Dolar ve Avro’nun yükselişinin otomobil fiyatlarına yansıması bekleniyor: Kur zamları yolda

Dövizdeki artış sonrası otomobil firmaları yüzde 10 civarında zam yapmaya hazırlanıyor.

Halit Bolkan
Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00
Dolar ve Avro’nun yükselişinin otomobil fiyatlarına yansıması bekleniyor: Kur zamları yolda
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Son bir haftada ABD Doları ve Avro’da yaşanan yükseliş, ay başlarında zam yapan otomobil firmalarını martta ara zam yapmaya zorluyor. Enflasyonun altında kalan mevduat faizleri nedeniyle birikimlerini korumaya çalışan vatandaşlar güvenli liman ararken altın ve döviz fiyatları hızlı bir yükseliş sergiledi. Özellikle döviz fiyatlarında serbest piyasa ve banka fiyatlarında makasın büyümesi döviz bürolarının önünde kuyruklar oluşmasına sebep oldu. 

Otomotiv sektörü döviz fiyatları ve enflasyon etkisini ay başlarında yaptıkları zamlarla dengelemeye çalışırken geçen hafta döviz fiyatlarında yaşanan hızlı artış yeni zamları gündeme getirdi. Otomobil firmalarını yöneticileri döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ay içinde zam yapmalarına sebep olacak seviyeye geldiğini söylüyor. Bazı markalarda yüzde 10’a varan oranlarda zam yapılmasının gündemde olduğunu söyleyen yöneticiler, anahtar teslimi satış fiyatlarında en az yüzde 116 vergi olması sebebiyle fiyatların olması gerekenden daha fazla yükseldiğine dikkat çekiyor. 

Örneğin, vergisiz fiyatı 500 bin TL olan bir otomobile önce yüzde 80 ÖTV, sonra da ÖTV’li fiyat üzerinden yüzde 20 KDV alınıyor. Bu durumda otomobilin fiyatı 1 milyon 80 bin TL oluyor. Bu otomobilin vergisiz fiyatına yapılan yüzde 5 zamla birlikte matrah fiyatı 525 bin TL, vergili fiyatı ise 1 milyon 134 bin TL oluyor. Yani 25 bin TL’lik zammın anahtar teslimi satış fiyatına etkisi 54 bin TL oluyor.


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