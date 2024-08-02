Donald Trump'tan elektrikli otomobil çıkışı! 'Elon Musk dostumdur ama...'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, elektrikli otomobiller ile ilgili çarpıcı sözler kullandı. Trump Elon Musk beni destekledi ve benim dostumdur demesinin ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:08
Donald Trump'tan elektrikli otomobil çıkışı! 'Elon Musk dostumdur ama...'
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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk'ın desteğine rağmen herkesin elektrikli otomobil sahibi olmasına karşı olduğunu söyledi.

Chicago'da düzenlenen Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği konferansında konuşan Trump, "Elon Musk beni destekledi ve benim dostumdur, ... ama herkesin elektrikli araba sahibi olmasına karşıyım" dedi.


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