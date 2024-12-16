Donald Trump’tan radikal hamle: Elektrikli araç politikası değişiyor!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:31

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:55

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın geçiş ekibi, Başkan Joe Biden’ın elektrikli araç ve emisyon politikalarını köklü bir şekilde geri almayı planlıyor. Reuters'in ulaştığı bir belgeye göre, elektrikli araçlara ve şarj istasyonlarına sağlanan desteğin kesilmesi, Çin'den otomobil, bileşen ve batarya malzemesi ithalatına yönelik engellerin güçlendirilmesi gündemde.

FOSİL YAKITLARA DÖNÜŞ SİNYALİ

Geçiş ekibinin önerileri, Biden yönetiminin elektrikli araçlara geçiş politikasından keskin bir sapma anlamına geliyor. Ekibin önerileri arasında elektrikli araç şarj istasyonlarının inşası için ayrılan 7,5 milyar dolarlık fonun geri çekilmesi ve bu paranın, batarya üretimi ve kritik minerallerin tedariki gibi "ulusal savunma önceliklerine" yönlendirilmesi de bulunuyor. Ayrıca, Biden’ın elektrikli araç alımlarına yönelik 7 bin 500 dolarlık vergi kredisinin iptal edilmesi planlanıyor.

İTHALATA VERGİ ÜRETİME TEŞVİK

Belgeye göre, elektrikli araç bataryaları, şarj istasyonları ve diğer bileşenlerin ithalatına ek gümrük vergileri getirilmesi öngörülüyor. Bu vergiler, ABD'de üretimin artırılması amacıyla, küresel tedarik zincirine karşı bir koz olarak kullanılacak. Ayrıca, ithal ürünlere yönelik ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle, Section 232 tarifelerinin devreye alınması öneriliyor.

ÇİN'E BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Trump’ın geçiş ekibi, Çin'in elektrikli araç endüstrisindeki küresel üstünlüğünü azaltmayı amaçlıyor. ABD'deki batarya tedarik zincirini güçlendirme çabaları, Biden yönetiminin Çin’den bağımsız bir elektrikli araç ekosistemi kurma girişimine benzer bir yaklaşımı yansıtıyor. Ancak Trump'ın planı, daha fazla fosil yakıtlı araç üretimine izin verilmesi ve elektrikli araçlar için zorunlu düzenlemelerin gevşetilmesiyle farklılaşıyor.

KALİFORNİYA'YA MÜDAHALE

Önerilen değişikliklerden biri de, Kaliforniya'nın araç emisyon standartlarını belirleme yetkisinin sınırlandırılması. Trump ilk döneminde bu yetkiyi kısıtlamış, ancak Biden yönetimi Kaliforniya’nın bağımsız düzenleme yapmasına yeniden izin vermişti. Trump’ın geçiş ekibi, bu politikayı tekrar tersine çevirmek istiyor.

ASKERİ ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJELERİ DURDURULACAK

Geçiş ekibi, Savunma Bakanlığı'nın elektrikli askeri araç satın alma veya geliştirme projelerinin de durdurulmasını planlıyor. Öneriler, bataryalar ve nadir minerallerin “savunma üretimi için kritik öneme sahip” olduğunu, ancak elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının bu kapsama girmediğini belirtiyor.

ELON MUSK'IN TESLA'SI ETKİLENEBİLİR

Trump’ın önerilerinin Tesla üzerindeki etkisi de merak konusu. Devletin elektrikli araç desteğini kesmesi, Tesla'nın satışlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak Elon Musk, sübvansiyonların kesilmesinin rakiplerine daha çok zarar vereceğini savunuyor.

Trump’ın geçiş ekibinin bu önerileri, ABD’nin otomotiv politikasında ciddi bir değişim sinyali veriyor. Eğer bu planlar uygulanırsa, ABD'nin elektrikli araçlar konusunda daha korumacı bir politikaya yönelmesi ve fosil yakıtlı araçlara dönüş yapması bekleniyor.