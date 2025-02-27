DS Automobiles, Cidde E-Prix'te piste çıktı: Bir sonraki yarış Miami'de...

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:08

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:08

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası takımları ve pilotları, sezonun dördüncü yarışı için Cidde E-Prix'te piste çıktı. DS Automobiles ve pilotları da yarışta güçlü bir performans sergiledi.

İlk gün yarışında Maximilian Günther'in DS Automobiles adına kazandığı sezonun ilk pol pozisyonu ve zaferinin ardından, ikinci gün pistte Jean-Eric Vergne mücadele etti. Yarışa 12. sıradan başlayan Vergne, kısa sürede liderliğe yükseldi ve yarışın ortasında dördüncü sırada yer aldı. Vergne, son turda yaşanan yoğun rekabetin ardından dördüncü sıradayken yedinci sıraya geriledi.

GEÇİCİ SIRALAMADA 6. SIRADA

Formula E'de iki kez dünya şampiyonluğu kazanan tek pilot olarak, yarışta da DS PENSKE takımı adına puanlar elde etmeyi başaran Vergne, 16 yarıştan dördünün ardından geçici sıralamada altıncı sıraya yerleşti.

İkinci gün yarışa 6'ncı sıradan başlayan Maximilian Günther de üçüncü virajda yaşadığı bir arbedenin ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Cuma günü pol pozisyonu ardından yarış zaferi ve en hızlı tur rekoru sayesinde maksimum puan alan Alman pilot, otomobili tam kapasitesiyle kullanarak DS Automobiles'e Cidde E-Prix'sinin ilk ayağında tam puan kazandırmayı başardı.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası Suudi Arabistan'dan sonra Miami'de devam edecek. Miami, sezonun beşinci yarışına 12 Nisan'da ev sahipliği yapacak.

DS Automobiles'in Formula E'deki başarıları arasında 125 yarış, 4 şampiyonluk, 17 zafer, 52 podyum ve 25 pol pozisyonu bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, yarışın bir önceki güne göre daha farklı ve kendileri için zor olduğunu belirtti.

'DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUK'

Franzetti, ilk turda yaşanan sıcak temasın ardından Max'in, aracının devam edemeyecek kadar ağır hasar görmesinden dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

''JEV müthiş bir yarış sergileyerek gridde 12. sıradayken bayrakta yedinci sıraya yükseldi. Yine de dürüst olmak gerekirse, finişe birkaç viraj kala hâlâ podyuma çıkmak için mücadele ettiğinden dolayı daha fazlasını bekliyorduk. Yine de her iki şampiyonada da (takımlar ve sürücüler) ilerleme gösterdiğimiz ve liderlerle aramızdaki fark çok az olduğu için Cidde'den mutlu ayrılıyoruz. Miami'de yapılacak olan bir sonraki yarışa çok iyi hazırlanacağımızdan emin olabilirsiniz.''