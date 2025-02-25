Bugatti'nin opsiyonel paket fiyatı dudak uçuklattı: Porsche 911 GT3'ten bile daha pahalı

Porsche 911 GT3

PORSCHE 911 GT3'TEN PAHALI

Eğer doğruysa bu, paketin tek başına şu anda ABD'de 224.000 dolardan başlayan yeni bir Porsche 911 GT3'ten daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Yine de, eklenen ayrıcalık Tourbillon'u biraz daha özel kılıyor ve bu Bugatti alıcıları için önemli olan bir şey.