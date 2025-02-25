Bugatti'nin opsiyonel paket fiyatı dudak uçuklattı: Porsche 911 GT3'ten bile daha pahalı
Bugatti Tourbillon'un opsiyonel Equipe Pur Sang paketinin fiyatı açıklandı. Bugatti'nin süper spor otomobilinin opsiyonel donanımının Porsche 911 GT3'ten daha pahalı olması Avrupa'da dikkat çekti.
Bugatti'nin opsiyonel Equipe Pur Sang paketinin yüksek fiyatı dikkat çekti.
Bugatti, uzun süredir müşterilerini kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle ve bazı durumlarda her bir hiper otomobili gerçekten benzersiz kılan ısmarlama özellikler sunuyor. Bunun son örneği olan Tourbillon'un, göz alıcı sekiz egzoz borusu ve diğer özel görsel ayarlar ekleyen yeni bir “Equipe Pur Sang” paketi ile sunulduğu bildiriliyor.
İNTERNETE SIZDI
Bugatti henüz Tourbillon Equipe Pur Sang paketini resmi olarak duyurmamış olsa da doğrudan markanın konfigüratöründen alındığı iddia edilen görseller internette çoktan ortaya çıktı.
Sızan görüntüler Instagram'da paylaşıldı ve çeşitli dış ve iç geliştirmeleri ortaya çıkardı. Bu yükseltmeler, zaten nadir bulunan bir araca bir başka ayrıcalık katmanı eklediğinizde ortaya çıkıyor.
Bugatti La Voiture Noire
Öne çıkan özellik hiç şüphesiz, standart Tourbillon'un çift egzoz borusu düzeninin yerini alan, her iki tarafta dörder adet olmak üzere sekiz egzoz borusu. Eğer bu görseller doğruysa, 2021 La Voiture Noire ve 1938 Type 57 Atlantic Coupe'deki altı egzoz borusunu bile geride bırakarak bir Bugatti'ye şimdiye kadar takılan en yüksek egzoz borusu sayısına ulaşılmış olacak.
DAHA KESKİN GÖRÜNÜM
Abartılı egzoz konfigürasyonunun ötesinde Equipe Pur Sang paketi, yeniden şekillendirilmiş girişlere ve daha aerodinamik bir splitter'a sahip yeniden tasarlanmış bir ön tampon içeriyor. Arka kısımda, hiper otomobil gövde renginde bir difüzöre ve adaptif arka kanadın yanlarında ince kanatçıklara sahip.
Renderlarda gösterilen model, açık karbon fiber vurgularla Mat Kırmızı renkte tamamlanmış gibi görünüyor. Ayrıcalığı arttıran Equipe Pur Sang logosu at nalı ızgaranın tabanında ve arka kanatta belirgin bir şekilde yer alıyor. Bu isimlendirme tercihi Veyron 16.4 Pur Sang'ı yansıtıyor, ancak bu yeni versiyon daha bastırılmış, mat bir kaplamaya sahip.
Bugatti tasarımcıları iç mekanda koltuk başlıklarına ve gösterge paneline Equipe Pur Sang rozetleri ve döşeme için yeni bir Aerolithe rengi ekledi. Bu renk, karbon fiber için Mat Vermillion ve Mat Kırmızı kaplamalarla birleştirilmiş ve eşleşen dikişlerle birleştirilmiş.
1775 BEYGİR CÜÇ
Görsel yükseltmelere rağmen, performans geliştirmelerinden bahsedilmiyor. Tourbillon hâlâ üç elektrik motoruyla eşleştirilmiş doğal emişli 8.3 litrelik V16'sından 1,775 hp gibi etkileyici bir güce sahip.
EQUIPE PUR SANG FİYATI
Yeni paketi ortaya çıkaran Instagram sayfasına göre, Equipe Pur Sang seçeneği Bugatti Tourbillon'un 3,8 milyon Euro olan fiyatına 8 milyon 750 bin 400 TL (240 bin dolar) ekliyor.
Porsche 911 GT3
PORSCHE 911 GT3'TEN PAHALI
Eğer doğruysa bu, paketin tek başına şu anda ABD'de 224.000 dolardan başlayan yeni bir Porsche 911 GT3'ten daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Yine de, eklenen ayrıcalık Tourbillon'u biraz daha özel kılıyor ve bu Bugatti alıcıları için önemli olan bir şey.
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