DS Automobiles'tan Fransa Cumhurbaşkanlığı'na özel model!

DS ile Fransa Cumhurbaşkanlığı arasında özel bir tarihi bağ bulunuyor. Beşinci Cumhuriyet’in ilanından bu yana DS ve SM modelleri, daha yakın tarihte ise DS 5 ve DS 7, yedi farklı cumhurbaşkanı tarafından tercih edildi. 2017 yılındaki göreve başlama töreninde Emmanuel Macron, Fransız halkını selamlayabilmesi için özel olarak tasarlanmış PRESIDENTIAL DS 7 CROSSBACK ile Champs-Élysées caddesinden geçmişti. DS 7 ÉLYSÉE ise 300 beygir gücündeki E-TENSE şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı ve akıllı dört tekerlekten çekiş sistemiyle uzatılmış gövdeye sahip özel bir versiyon olarak geliştirilip Kasım 2021’de Élysée Sarayı’nın resmi araç filosuna katılmıştı.

Bu sene ise DS Automobiles, 8 Mayıs 1945 Fransa Zafer Günü töreni için Fransa Cumhurbaşkanlığı'na özel yeni bir otomobil üretti: PRESIDENTIAL DS N°8.





Model, Fransız halkına mümkün olduğunca yakın bir şekilde tören geçişi yapılabilmesi amacıyla özel olarak tasarlandı.

PRESIDENTIAL DS N°8, DS Automobiles mühendisleri ve tasarım ekipleri tarafından birçok yönden özel olarak yeniden tasarlandı. Öncelikle, tıpkı DS 7 ÉLYSÉE modelinde olduğu gibi Safir Mavisi renge sahip. Bu özel ton yalnızca PRESIDENTIAL DS N°8’e özel olarak sunuluyor. Otomobilin tasarımı, siyah boyalı çamurluk panelleri ile tamamlanıyor. Öndeki aydınlatmalı DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgara, Fransa Cumhuriyeti’nin sembolleri olan mavi, beyaz ve kırmızı renklerini taşıyor.





ÖZEL SUNUMLA TANITILDI

PRESIDENTIAL DS N°8, 8 Mayıs 1945 Fransa Zafer Günü töreninden önce Élysée Sarayı’nda düzenlenen özel bir sunumla tanıtıldı.

Teknik özellikler açısından, Centigon tarafından gerçekleştirilen zırhlama işlemi ile DS N°8 Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir güvenlik alt yapısına kavuşturuldu. Elektrikli model tek şarjla 750 kilometreye varan menzil sunarak uzun yolculuklarda yüksek verimlilik sağlıyor. Bu özel batarya sayesinde DS N°8, 10 dakika içerisinde 200 km menzil sunabiliyor ve batarya paketi %20’den %80’e 27 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca, Fransa’nın önde gelen ses sistemleri markası FOCAL tarafından DS N°8’e özel olarak ses sistemi geliştirildi.





PRESIDENTIAL DS N°8, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Grand Palais’de düzenlenecek olan RÉVÉLATIONS bienalinde halkla buluşacak. DS Automobiles’in uzun süredir işbirliği yaptığı bu el sanatları sergisi, zanaat ve tasarımın en seçkin örneklerini bir araya getiriyor.



