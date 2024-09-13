DS Automobiles'den eylül ayına özel cazip kampanyalar: Kredi ve takas imkânı...

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, premium segmentte kullandığı yüksek kaliteli malzemeleri, konfor odaklı yaklaşımı ve teknolojisi ile rakiplerinden ayrılan DS 7'nin avantajlı satış koşullarını eylül ayında da sundu.

DS Automobiles, premium otomobile sahip olmak isteyenlere özel, cazip satın alma teklifleri sunuyor. DS Automobiles'ın eylül ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130, 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatları ile sunuluyor.

Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Opera E-Tense 4X4 360, 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla premium SUV sınıfında muhteşem yüksek performansı arayanları hedefliyor. Benzersiz uzmanlığın yüksek teknolojiyle buluşmasından doğan karizmatik ve güçlü tasarımlı DS 7 Opera E-Tense 4X4 300, 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği imkanıyla satın alınabiliyor.

DS 7 Opera E-tense 225 ise 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ve takas desteği seçenekleri ile yeni bir DS Automobiles modeline sahibi olmak isteyenleri DS bayilerine bekliyor. Fransız seyahat sanatını daha iyi yansıtmak için tasarlanan DS 7 Esprit De Voyage E-Tense 4x4 300, 300 bin liraya, 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği olanaklarıyla satın alınabiliyor.

DS 7 Esprit De Voyage E-Tense 225 ise 250 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor. Özgün, zarif ve sportif tasarımıyla farkını belli eden DS 4 Performance Line BlueHDi 130 ve DS 4 Performance Line PureTech 130 modelleri 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileriyle dikkati çekiyor. DS 7'nin ön tasarımında yer alan DS Pıxel Led Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtıyor.

DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen dört farklı güç seçeneği de sunuluyor. DS 7, 130 beygir gücüne sahip BlueHDi (Dizel) yanı sıra güç seviyeleri isimlerinde gizli E-Tense 225, E-Tense 4x4 300 ve E-Tense 4x4 360 şarj edilebilir hibrit güç üniteleriyle fütüristik zarafetini yola yansıtıyor.

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı, DS Aero Sport Lounge konseptinden esinleniyor.